O procurador jurídico da Câmara de Vereadores de Várzea Grande, Osmar Capilé, foi “convidado” a pedir demissão dos quadros do Legislativo. A informação é de fonte do VG Notícias.

Segundo a fonte, o presidente da Casa, vereador Chico Curvo, sob a orientação de seu irmão, o advogado Raul Curvo, teria pedido para Capilé entregar o cargo.

Ainda, segundo a fonte, o motivo seria possíveis “barreladas” cometidas por Capilé nestes três meses na função de procurador jurídico do Legislativo.

Outro lado - Ao VG Notícias Capilé confirmou que até o final de março deve deixar o cargo, porém, negou que esteja sendo pressionado para isso.

Segundo ele, é uma decisão tomada por ele, devido as várias atividades que vem desempenhado fora da Câmara, o que lhe tem tomado tempo.



“Eu tenho muitas atividades fora daqui, e ia acabar havendo conflitos de horários. O Chico gosta muito de mim e eu dele, trabalho com ele com satisfação, mas, é um momento que pela minha idade, já estou com 71 anos, não vou aguentar tantas atividades, para se ter ideia, sou vice presidente do Conselho da Cidade, sou assessor de inúmeras associações, sou advogado da Univab, sou membro e presidente do Instituto Histórico daqui de Várzea Grande, faço parte do nossa terra, nossa gente, aquele grupo de trabalho de preservação das tradições e culturas, e por aí a fora, tem muitas atividades, e aqui na Câmara seria necessário uma dedicação mais efetiva, e eu estou dando esta dedicação mas está me sacrificando” disse Capilé ao VG Notícias.

E finalizou que esta decisão tomada por ele, em pedir demissão, pode vir a mudar daqui até o final do mês. “Existe uma livre espontânea pressão de dentro para fora, não é de fora para dentro, não é nem do Chico nem dos vereadores, eu mesmo estou exigindo a liberação daqui para atender outras situações, isso pode mudar daqui até o fim do mês, quem sabe faço uma adequação nas minhas atividades e posso me voltar mais para a Câmara” pontua.