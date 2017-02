Gazeta Digital Empresário vai direto para a prisão e depõe amanhã

O ex-secretário-adjunto da Secretaria de Infraestrutura (Sinfra), Valdisio Juliano Viriato, foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para fazer exame de corpo de delito e seguiu para uma unidade prisional, onde passará a noite. Ele teve mandado de prisão expedido pela juíza da 7ª Vara Criminal de Cuiabá Selma Arruda, na 5ª fase da Operação Sodoma.

Valdisio estava em Santa Catarina e foi preso em sua residência. Ele chegou a Cuiabá na tarde desta quarta-feira (15.02) num voo comercial escoltado por uma equipe da Polícia Civil de Mato Grosso que havia se deslocado até Santa Catarina.

Em Santa Catarina, a equipe composta por um delegado e dois investigadores também tomaram o depoimento do empreiteiro Wanderley Fachetti Torres, proprietário da Construtora Trimec, alvo de um mandado de condução coercitiva expedido pela juíza Selma Rosane Santos Arruda, titular da 7ª Vara Criminal de Cuiabá.

Valdísio chegou a Cuiabá, por volta das 17h, por conta disso não foi possível ser interrogado pelos delegados e membros do Ministério Público que integram a força-tarefa responsável pelas investigações da Operação Sodoma. A previsão é que ele seja interrogado nesta quinta-feira (16.02) pelo delegado Márcio Moreno Veras.

Valdisio ocupou o cargo de secretário-adjunto executivo da Secretaria Executiva do Núcleo de Trânsito, Transporte e Cidades pertencentes à Secretaria de Estado da Secretaria de Transportes e Pavimentação Urbana entre 1º de janeiro de 2011 a 28 de fevereiro de 2014. Além disso, foi secretário-adjunto de Gestão Sistêmica da mesma Pasta no período de 1º de março a 31 de dezembro de 2014.

Segundo o Ministério Público, Valdísio Viriato, durante o período em que trabalhou na Secretaria de Transportes, figurou como sócio das empresas KV Energia Ltda, BVPX Automotiva Ltda, Emavi Investimentos e Participações. Há suspeitas que as empresas foram constituídas apenas com o fito de canalizar os desvios de dinheiro praticados durante toda a administração de Silval Barbosa. Descortinou-se, também, a ocorrência de fraude à licitação nos pregões presenciais já citados, e a participação, na condição de membro da organização criminosa de Valdísio Juliano Viriato.

O Ministério Público apurou que ele participou ativamente da organização criminosa durante toda a gestão de Silval Barbosa. Na decisão da juíza Selma Arruda consta que em virtude da confiança que Silval Barbosa lhe depositava, ele atuava na Secretaria de Transportes com total autonomia, mesmo se tratando de ‘mero’ secretário-adjunto.

Segundo as investigações, Valdisio tinha grande influência no âmbito da Secretaria de Transportes. Contava com autonomia na parte operacional e tinha todo suporte necessário para a operacionalização do esquema de desvio de dinheiro através da inserção de consumo fictício de combustível nas melosas (caminhões-tanques de combustível que faz abastecimentos) que compunham a patrulha do Estado.

O Ministério Público argumenta que os valores que foram desviados neste episódio, consistem em R$ 3 milhões entre outubro de 2011 e dezembro de 2014, resultantes de propina recebida junto à SAD/MT, em favor da empresa Marmeleiro Auto Posto Ltda. Prevê também, o prejuízo de R$ 2.8 milhões resultantes do desvio de recursos públicos da Secretaria de Transportes no período de fevereiro de 2013 a julho de 2014. O ganho indevido, segundo o Ministério Público, é de R$ 5.8 milhões.

Veja o vídeo de Valdisio Viriato sendo levado do IML para unidade prisional