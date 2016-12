VG Notícias ex-governador Silval Barbosa (PMDB)

O ex-governador Silval Barbosa (PMDB) deverá passar pelo segundo ano consecutivo, as festas de final de ano - Natal e Ano Novo -, preso em uma das celas do Centro de Custódia de Cuiabá (CCC).

O ex-governador foi detido preventivamente há 15 meses, em 17 de setembro de 2015, durante a operação Sodoma, deflagrada pela Polícia Civil e pelo Ministério Público (MP). Réu em processo criminal, Silval Barbosa é acusado de chefiar uma organização criminosa que desviou milhões do governo do Estado entre 2011 e 2014, e ainda por cobrança de propina a empresários que mantinham contratos com o Estado.

Apesar das acusações e das delações de ex-secretários de Estados, entre eles Pedro Nadaf (Casa Civil) e César Zilio (Administração), além de depoimentos de empresários revelando o suposto esquema de corrupção na gestão de Silval, o ex-gestor nega qualquer envolvimento e aponta que é vítima de uma “armação política” a fim de incriminá-lo pelos crimes cometidos por terceiros no âmbito do governo do Estado.

Desde que foi preso, a defesa de Silval ingressou com vários pedidos de habeas corpus junto ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), Superior Tribunal de Justiça (STJ), e até no Supremo Tribunal Federal (STF), mas apesar de conseguir algumas decisões favoráveis, o peemedebista continua detido no Centro de Custódia, e assim como no ano passado deve passar o Natal na unidade prisional.