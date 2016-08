O presidente do Tribunal de Justiça do Estado (TJ/MT), desembargador Paulo da Cunha, acatou parecer do Ministério Público do Estado (MPE) e arquivou duas denúncias contra a prefeita de Várzea Grande Lucimar Campos (DEM).

As denúncias foram feitas pela Câmara de Vereadores do Município. Em uma delas, Lucimar era acusada pelo crime de nepotismo, por empregar dois servidores da mesma família.

Já em outra, a gestora do município era acusada pelo crime de abuso de autoridade, por ter, segundo a denúncia, “utilizado dos poderes que goza como autoridade municipal ao determinar que todos os servidores ocupantes de cargos em comissão comparecessem à Sessão da Câmara de Vereadores, a fim de evitar a apuração de irregularidades denunciadas contra sua administração”.

No entanto, o coordenador do Naco, promotor de Justiça Antônio Sérgio Cordeiro Piedade, concluiu pela inexistência de justa causa para a propositura das ações penais ou mesmo para dar continuidade nas investigações pela práticas dos crimes, em ambas denúncias.

Segundo o coordenador “não foi possível apurar a existência de elementos probatórios mínimos aptos a configurar crime de abuso de autoridade a ser imputado à prefeita.

Já no caso de nepotismo, o promotor argumenta que “da prova colhida no desenrolar do procedimento investigatório não exsurgem elementos suficientes para caracterizar a provável prática delitiva atribuída à Lucimar. Isso porque, segundo entendimento do STF, a Súmula Vinculante 13 – que proíbe o nepotismo – não se aplica quando a nomeação é feita para cargo de natureza política”. E completa: “Ademais, não foi comprovada a situação de fraude à lei, tampouco uma possível troca de favores entre a Prefeita e os servidores nomeados”.