A prefeita Lucimar Campos (DEM) sancionou o projeto de lei que concede aumento de quase 10% nos salários de seus secretários e diretores de autarquias, e de quase 30% nos salários de seus secretários-adjuntos.

A sanção foi publicada na edição desta sexta-feira (30.12) do Jornal Oficial dos Municípios, por meio da Lei Complementar 4.183/2016.

Conforme a Lei, os secretários municipais e os diretores do Departamento de Água e Esgoto (DAE/VG) e do Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande (Previvag), irão ganhar a partir de 2017 um salário de R$ 10.000,00, mais R$ 5 mil de verba indenizatória. Antes o salário era de R$ 9.288,00.

Os subsecretários, que atualmente são remunerados em R$ 3,5 mil mais R$ 3 mil de VI, passarão a receber R$ 4.500,00 mais a VI de R$ 3 mil. No caso, um aumento de quase 30%.

Já os demais cargos comissionados na administração municipal continuaram a ganhar os mesmos salários, conforme a Lei Complementar. Aqueles que ocupam o cargo de DNS 3 (superintende, assessor especial e subcomandante da GM) seguirão ganhando R$ 3 mil mais R$ 2 mil de VI.

Os que ocupam o cargo de DNS 4 (coordenador e pregoeiro), receberá R$ 2 mil de salário, e R$ 1.500,00 vi; os DNS 5 (assessor jurídico) terá R$ 1.800,00 de salário e R$ 1.200,00 de VI; os DNS 6 (assessor técnico e gerente) receberá R$ 1 mil e mais R$ 1 mil de VI.

Os servidores que ocuparem os cargo de assistente técnico (nível DNS 7) terá um salário de R$ 900,00 e mais R$ 600,00 de VI; enquanto que os auxiliares técnicos (nível DNS 8), receberá R$ 800,00 de salário mais R$ 200,00 de verba indenizatória.

Vale lembrar que o projeto de lei foi aprovado com 17 votos favoráveis e dois contrários, na Câmara Municipal na sessão ordinária do dia 14 deste mês. Apenas os vereadores Fábio Saad (PTC) e Mirian Pinheiro (PMB) votaram contra a matéria. O vereador Leonardo Mayer (PT do B) faltou à sessão.

Veja abaixo a tabela salarial da Prefeitura de Várzea Grande para cargos comissionados: