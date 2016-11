A prefeita reeleita de Várzea Grande, Lucimar Campos (DEM) e o vereador reeleito Valdemir Bernardino – o Nana (DEM), foram multados pela Justiça Eleitoral em R$ 5 mil cada, totalizando R$ 10 mil.

A representação, que gerou a multa, foi proposta pelo Ministério Público Eleitoral (MPE), e aponta que ambos cometeram propaganda eleitoral irregular realizada em bem particular, com utilização de cartazes de campanha que ultrapassam a metragem permitida na legislação, pois, consistiu na justaposição de cartazes de campanha dos representados com a finalidade de obter o efeito outdoor.

Conforme a representação, por meio do acervo fotográfico instruído nos autos, é possível vislumbrar a irregularidade na propaganda eleitoral em favor dos candidatos - Lucimar e Nana, já que os cartazes fixados no muro da residência particular estão justapostos, gerando o efeito visual de continuidade.

“A justaposição de adesivos e cartazes é vedada pela norma eleitoral e caracteriza burla ao artigo 15, da Resolução TSE n. 23457/2015” diz autos.

Em sua decisão, o juiz da 58ª Zona Eleitoral, José Luiz Lindote destaca que a partir das imagens enviadas por meio do Sistema Pardal, conclui-se que a propaganda eleitoral em favor dos representados ultrapassou o limite legal.

“Sobre o tema, o TSE firmou entendimento no sentido de que a retirada da propaganda em bem particular, que ultrapassa a dimensão estabelecida na legislação, não afasta a aplicação da multa, sujeitando o responsável às penalidades legais. Por fim, insta salientar, os representados tinham ciência da confecção e distribuição do material de campanha, de modo que a tese de desconhecimento e ausência de controle na utilização não merece prosperar. Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE a presente Representação para reconhecer infração ao artigo 37, § 2º, da Lei n. 9.504/97 e ao artigo 15, § 1º, da Resolução n. 23.457/2015, praticada por LUCIMAR SACRE DE CAMPOS e VALDEMIR BERNARDINO DE SOUZA NANA -. Em consequência, com fundamento no artigo 37, § 1º, da Lei n. 9.504/97 e artigo 14, § 1º, da Resolução n. 23.457/2015, condeno os representados ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) cada um” decidiu o magistrado.