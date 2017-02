A Procuradoria Geral do Estado (PGE) e a Fundação Carlos Chagas (FCC), divulgaram o edital nº 15/2017 com o resultado definitivo da prova oral e o resultado preliminar da avaliação de títulos do concurso público para o provimento de cargos de procurador do Estado, para cadastro de reserva.

A divulgação foi publicada no Diário Oficial do Estado, dessa quarta-feira (22.02), conforme estava prevista no Cronograma de Atividades, do edital nº01/2016.

Segundo a Comissão do Concurso Público, presidida pela procuradora Ana Flávia Gonçalves de Oliveira Aquino, os recursos interpostos quanto ao resultado preliminar da prova oral foram analisados e as respectivas respostas estarão disponíveis no site da FCC, de acordo com o item 17 do Capítulo XII, do Edital de Abertura de Inscrições.

Ainda, foi informada uma lista de candidatos habilitados em ordem de classificação, conforme Anexo deste edital.

Já os recursos contra a pontuação atribuída aos títulos, para a nota final e para a classificação poderão ser interpostos no site da FCC, nos dias 23 e 24 de fevereiro.



No total, foram 86 candidatos habilitados, sendo que há apenas um classificado portador de necessidades especiais.

O resultado final do certame da PGE será divulgado no dia 15 de marco, deste ano.

Consulte aqui o edital.