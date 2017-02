Petistas de Mato Grosso estão compartilhando nas redes sociais um post convidando pessoas da sociedade civil organizada a participar de um ato de desagravo em favor do ex-vereador de Cuiabá, Lúdio Cabral (PT).

De acordo com post, o ato de desagravo será realizado na próxima segunda-feira (20.02), a partir das 19 horas na sede do Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso (Sintep/MT).

O movimento tem menção à condução coercitiva de Lúdio ocorrido na última terça-feira (14.02) na Delegacia Especializada em Crimes Fazendários e Contra Administração Pública (Defaz) na 5ª fase da Operação Sodoma. Na ocasião o petista prestou depoimento por mais de quatro horas na Delegacia.

Segundo o próprio Lúdio Cabral, a polícia investiga o desvio de R$ 1,7 milhão do governo do Estado que teria sido usado supostamente para pagar despesas de campanha eleitoral do petista em 2012, ocasião em que ele disputou a Prefeitura de Cuiabá. O dinheiro teria sido desviado pela suposta organização criminosa comandada pelo ex-governador, Silval Barbosa (PMDB).

Lúdio não é citado como investigado na 5ª fase da Operação Sodoma, apenas prestou informações sobre o pagamento das despesas de campanha com combustível.

Na terça, após prestar depoimento na Defaz/MT, Lúdio alegou que as dívidas de campanha foram pagas com recursos do PT Nacional e não com dinheiro da propina, e criticou a condução coercitiva.

“Não havia necessidade de uma condução coercitiva para tratar desse tema, pois eu sequer sou investigado nessa operação, uma citação que despesas poderiam ter sido quitadas com recursos desviados, mas apenas suposição sem qualquer tipo de envolvimento da minha parte, portanto sem lógica essa condução coercitiva”, pontuou.