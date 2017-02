VG Notícias primeira sessão legislativa da Câmara de VG em 2017

“Vamos juntos trabalhar em busca de uma Várzea Grande melhor para todos e em prol do desenvolvimento. Passado nunca mais”, esta foi a declaração do presidente da Câmara de Vereadores de Várzea Grande, Chico Curvo (PSD), na abertura das sessões legislativas da Casa de Leis, nesta quarta-feira (15.02).

Em nome dos 21 vereadores, Curvo disse que todos os parlamentares trabalharão focados em elaborar e aprovar projetos de lei que possam “melhorar cada dia mais a vida e garantir o bem-estar do cidadão várzea-grandense”.

“Vamos fiscalizar, legislar e aprovar tudo que for de interesse do cidadão. Vamos fazer tudo para representar da melhor forma possível cada um dos votos que nós vereadores recebemos nas urnas. Vamos ser a voz, o representante do povo aqui nesse parlamento, que terá como único objetivo cuidar dos interesses e atender a cada reivindicação que a sociedade clamar”, afirmou o socialdemocrata.