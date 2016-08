Reprodução ex-deputado José Riva

O ex-deputado José Riva revelou em depoimento nesta terça-feira (30.08) a juíza Selma Rosane Santos Arruda da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, que recebeu propina do empresário Willians Mischur porque o ex-governador Silval Barbosa (PMDB) tinha uma dívida com ele relacionada à compra de uma fazenda no município de Colniza, a qual eles compraram em sociedade.

A revelação ocorreu agora a pouco durante interrogatório da ação penal decorrente da Operação Sodoma, onde o ex-governador e outros 16 réus, entre eles Riva, por realizar um esquema de lavagem de dinheiro e cobrança de propina no governo do Estado durante a gestão do peemedebista.

Segundo Riva, ele teria recebido R$ 2,5 milhões de Willians Mischur, proprietário da empresa Consignum, pelo pagamento da dívida, e que quantia teria sido paga de uma só vez. “O Silval tinha uma dívida comigo. Por isso recebi esse valor”, revelou.

O ex-deputado apresentou cópias de planilhas, que segundo ele, confira o recebimento de valores do empresário.

Ele explicou que do valor recebido R$ 500 mil foram repassados ao empresário e bacharel em Direito, Tiago Vieira de Souza Dorileo. “Eu tinha uma dívida com ele por isso repassei o valor”, contou.

Riva segue fazendo revelações da cobrança de propina paga pelo proprietário da Consignum ao governo do Estado.