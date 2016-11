Reprodução

A vereadora por Várzea Grande, Miriam Pinheiro (PMB), e o seu marido Sérgio Alliend, alegando hipossuficiência de recursos financeiros, pediram Justiça gratuita para recorrerem de decisão que os condenou a pagar R$ 8 mil de indenização para o vereador Fábio Saad, por calúnia e difamação.

No entanto, o desembargador do Tribunal de Justiça (TJ/MT), Dirceu dos Santos, em decisão proferida nessa quinta (24.11), determinou que o casal comprove o estado de “pobreza”.

“Analisando os autos, verifico que os embargantes apenas alegam a sua situação de hipossuficiência, no entanto, não há qualquer comprovação, como por exemplo, cópia do imposto de renda, holerith, carteira de trabalho, declaração de hipossuficiência, comprovantes de gastos com saúde, etc. Além do mais, vislumbro que a embargante, Miriam de Fátima Naschenveng Pinheiro, é vereadora e o embargante, Sérgio Dorivaldo Alliend, é servidor municipal. Dessa forma, aparentemente, não são hipossuficientes nem fazem jus à concessão do benefício pleiteado, devendo, assim, comprovar a alegada insuficiência financeira. Com essas considerações, ACOLHO os embargos de declaração, tão somente, para sanar a omissão existente na decisão embargada” diz decisão.

Entenda - O casal foi processado por danos morais, em ação movida por Saad, após Sérgio, em seu perfil no Facebook, chamar o parlamentar de “bicha louca”. A condenação de R$ 8 mil por danos morais foi proferida pelo juiz da Terceira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, Luis Otávio Pereira Marques, em fevereiro deste ano.

De acordo consta nos autos, a discussão na rede social ocorreu após desentendimento entre Saad e Miriam, acerca da aprovação de um projeto de lei que visava à alteração do nome de uma escola municipal. Sérgio Aliend teria usado sua página do “Facebook”, para caluniar e difamar Fábio Saad, o chamando de “bicha louca” e que ele possivelmente estaria extorquindo o anterior prefeito de Várzea Grande.

Segundo argumentou Saad nos autos, ele sofreu danos morais pelos constrangimentos e agressões verbais sofridas, maculando a sua imagem.