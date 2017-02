VG Notícias Chico Curvo

Com uma “herança” de R$ 870 mil de restos a pagar e um saldo de R$ 435,35 na conta, deixado pelo antecessor Jânio Calistro (PSD), o presidente da Câmara de Vereadores de Várzea Grande, Chico Curvo (PSD), começou a tomar algumas medidas para “enxugar” o gasto do Legislativo e evitar atrasos em folha de pagamento dos servidores.

A primeira medida adotada, publicada na edição desta sexta (03.02) do Jornal Oficial dos Municípios (AMM), foi a rescisão contratual com a empresa responsável pela locação de equipamentos e monitoramento de sistema de segurança eletrônica 24 horas do Legislativo Municipal, a Cuiabá Comércio de Alarmes Ltda. A rescisão foi amigável, conforme notificação publicada na AMM.

A empresa prestava serviços à Câmara desde 2014, sendo o contrato rescindido por duas vezes, a última em agosto do ano passado com prazo de 12 meses.

No entanto, o valor contratual com a empresa era de R$ 13.683,24, ou seja, o impacto para redução de gastos será minímo. “Essa medida será adotada visando à redução do custo administrativo, para evitar atraso na folha de pagamento dos servidores municipais, bem como assegurar a regularidade dos pagamentos a fornecedores” diz notificação.

A empresa deverá retirar os equipamentos referente a prestação de serviços, no prazo de 30 dias, contados da notificação, ou 1º de março de 2017, conforme estabelecido no contrato, observando as disposições legais. “Na retirada dos equipamentos o fiscal do contrato acompanhará o prestador”.