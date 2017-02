PJC/MT Polícia Civil deflagra 5ª fase da Operação Sodoma. Policiais estão na rua desde o início da manhã

A Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso deflagrou na manhã desta terça-feira (14.02) a 5ª fase da Operação Sodoma, que investiga fraudes à licitação, desvio de dinheiro público e pagamento de propinas, realizados pelos representantes da empresa Marmeleiro Auto Posto LTDA e Saga Comércio Serviço Tecnológico e Informática LTDA, em benefício da organização criminosa comandada pelo ex-governador, Silval da Cunha Barbosa, preso em setembro de 2015, na primeira fase da Sodoma.

A investigação presidida pela Delegacia Especializada de Crimes Fazendários e Contra a Administração Pública cumpre cinco mandados de prisão preventiva, nove de condução coercitiva e nove de busca e apreensão domiciliar, nos Estados de Mato Grosso, Santa Catariana e Distrito Federal. Participam da operação 17 equipes de policiais civis, compostas por delegados, investigadores e escrivães.

Os mandados de prisão foram cumpridos contra os investigados: Valdisio Juliano Viriato, Francisco Anis Faiad (ex-presidente da OAB e atual procurador Geral Legislativo da Câmara de Vereadores de Cuiabá), Silval da Cunha Barbosa (ex-governador), Sílvio Cesar Corrêa Araújo, José Jesus Nunes Cordeiro. Entre os conduzidos coercitivos para interrogatórios estão: Wilson Luiz Soares, Mario Balbino Lemes Junior, Rafael Yamada Torres, Marcel Souza de Cursi.

Os suspeitos são investigados em fraudes à licitação, corrupção, peculato e organização criminosa em contratos celebrados entre as empresas Marmeleiro Auto Posto LTDA e Saga Comércio Serviço Tecnológico e Informática LTDA, nos anos de 2011 a 2014, com o Governo do Estado de Mato Grosso.

Segundo a Polícia Civil apurou, as empresas foram utilizadas pela organização criminosa, investigada na operação Sodoma, para desvios de recursos públicos e recebimento de vantagens indevidas, utilizando-se de duas importantes secretarias, a antiga Secretaria de Administração (Sad) e a Secretaria de Transporte e Pavimentação Urbana (Septu), antiga Secretaria de Infraestrutura (Sinfra).

As duas empresas, juntas, receberam aproximadamente R$ 300 milhões, entre os anos 2011 a 2014, do Estado de Mato Grosso, em licitações fraudadas. Com o dinheiro desviado efetuaram pagamento de propinas em benefício da organização criminosa no montante estimado em mais de R$ 7 milhões.

Os presos e conduzidos estão sendo levados para a Defaz.

Atualizada em 08h30min - O ex-secretário de Administração, advogado Francisco Faiad chegou à Defaz e disse que irá tomar conhecimento dos fatos e somente depois vai falar com a imprensa. Veja vídeo.

Atualizada ás 9h13: Neste momento estão na Defaz, o ex-governador Silval Barbosa, o ex-secretário Marcel de Cursi, Silvio Corrêa, Francisco Faiad e o ex-procurador Chico Lima.

Lúdio Cabral está prestando esclarecimentos sobre os gastos de campanha eleitoral nas eleições de 2012. A suspeita é que as empresas apontadas nesta fase da Operação teriam colocado dinheiro na campanha do petista. O advogado de Lúdio, José Patrocínio já está na delegacia acompanhando o depoimento.