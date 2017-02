Assessoria OAB Presidente da OAB/MT, Leonardo Campos

Em nota, a Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Mato Grosso (OAB-MT), afirma que está acompanhando o depoimento do ex-presidente da OAB, Francisco Faiad, na Delegacia Fazendária de Cuiabá, a fim de garantir as prerrogativas do advogado. Confira nota na íntegra.

Nota de Esclarecimento



Em relação aos fatos noticiados sobre a prisão preventiva do ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Mato Grosso (OAB-MT), a entidade informa que está acompanhando o caso a fim de garantir as prerrogativas do advogado.



O presidente da OAB-MT, Leonardo Campos, e o presidente do Tribunal de Defesa das Prerrogativas (TDP), André Stumpf, acompanham os depoimentos na Delegacia Fazendária de Cuiabá.

Neste momento, o objetivo é assegurar que todas as prerrogativas previstas na Lei 8.906/94 sejam observadas.