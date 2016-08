Reprodução

Ex-prefeito de Cuiabá, o deputado estadual Wilson Santos (PSDB) garantiu que não tem nada a ver com a CAB Cuiabá e que foi o prefeito que mais fez pela água na Capital.

A afirmação foi durante o debate da TV Record, na manhã desta segunda-feira (28.08), após questionamento do concorrente, procurador Mauro (PSOL) sobre a venda da Sanecap, na gestão do ex-prefeito, Chico Galindo.

“Construí a segunda maior estação de água em Cuiabá. Com relação à CAB, não tenho nada a ver com isso. Eu deixei a prefeitura no dia 30 de março de 2010, a CAB entrou em 18 de abril de 2012. Entrou dois anos depois. E se eu for eleito, ela não fica mais em Cuiabá”.