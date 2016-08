Reprodução

O Ministério Público Federal (MPF) investiga indícios de irregularidades na suposta omissão de informações pela extinta Secretaria Extraordinária da Copa do Mundo (Secopa), em publicações oficiais, referentes a aditivos contratuais de obras de mobilidade urbana realizadas para a Copa do Mundo em Cuiabá.

De acordo com a representação, um veículo de comunicação de Cuiabá noticiou em 2014 que a Secopa teria omitido informações acerca de aditivos contratuais de obras realizadas para a Copa do Mundo em Cuiabá.

Segundo a publicação, os valores dos referidos aditivos contratuais não foram publicados, de forma correta no Diário Oficial do Estado (DOE), citando ainda, a publicação ocorrida no dia 16/10/2014, do termo de aditivo de contrato (004/2013/SECOPA), onde não foram publicados os valores referentes à complementação de recursos da obra.

O termo apontado é referente à construção da primeira parte da Via Parque do Barbado – que liga a região do Grande CPA ao Coxipó –, que o valor da obra passou, na época, de R$ 23.034.586,02 para R$ 28.214.232,24 milhões.

O MPF requisitou informações à Secopa acerca da suposta irregularidade requerendo informações de todos os aditivos contratuais assinados no ano de 2014, com cópia da publicação escorreita no Diário Oficial dos referidos Termos dos Contratos Adicionais.

Em resposta, a Secretaria encaminhou mídia digital com cópia dos termos aditivos firmados no ano de 2014. O ex-secretário da Secopa, Maurício Guimarães argumentou que apenas teria continuado a rotina já estabelecida anteriormente na pasta, nunca questionada pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE).

Ele justificou ainda que teria identificado, em pesquisa realizada nos Diários Oficiais do Estado e da União, várias publicações sem referência a valores, inclusive no âmbito do próprio MPF.

“Por fim, aduziu que todos os contratos e os aditivos contratuais teriam sido publicados na íntegra e nos prazos estabelecidos, no sítio eletrônico www.mtnasecopa.mt.gov.br/transparencia”, diz trecho dos autos.

Para averiguar todos os fatos o procurador da República, Gustavo Nogami, instaurou inquérito civil visando “apurar supostas irregularidades da extinta Secopa por suposta omissão, em publicações oficiais, dos valores nos casos de reajustes, repactuações ou alterações contratuais (aditivos) de obras de mobilidade urbana realizadas para a Copa do Mundo de Futebol de 2014 em Cuiabá, sobretudo as oriundas de financiamentos feitos pelo BNDES”.

Vale lembrar que a Secopa foi extinta em 2015, sendo que as obras remanescentes da Copa do Mundo ficaram a encargo da Secretaria de Estado de Cidades (Secid/MT).

Além disso, é importante destacar que em Mato Grosso, o governo gastou R$ 419.914.651,55 milhões para a construção da Arena Pantanal, com um empréstimo de R$ 337,9 milhões junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).