prefeito de Santo Antônio do Leverger, Valdir Pereira de Castro Filho

O promotor eleitoral Natanael Moltocaro Fiúza ingressou com uma Ação Eleitoral solicitando a cassação do prefeito de Santo Antônio do Leverger (a 35 km de Cuiabá), Valdir Pereira de Castro Filho (PSD) e da sua vice-prefeita, por abuso de poder político nas eleições de 2016.

Fiúza solicita ainda que o prefeito e sua vice, fiquem inelegíveis pelo prazo de oito anos, a contar com a publicação da sentença contra os gestores.

Na denúncia do MP, aponta que Valdir Pereira teria cometido crime eleitoral relacionado ao abuso de poder político durante as eleições de 2016, quando ele foi reeleito para comandar a Prefeitura Municipal após obter mais de 50% dos votos válidos na cidade, um total de 6.085 votos.

Além dele do prefeito e da vice-prefeita, Francieli Magalhães de Arruda (PT do B), o promotor solicitou a cassação do mandato do vereador Pedro Fernandes de Mello, vulgo “Peró/Perozão” (PSD).

“Por todo o exposto, o Ministério Público Eleitoral, por seu promotor eleitoral, requer a Total Procedência da ação, para reconhecer a prática de abuso de poder político, atribuída aos candidatos eleitos, ora investigados Valdir Pereira de Castro Filho, vulgo “Valdizinho”, Francieli Magalhães de Arruda e Pedro Fernandes de Mello, vulgo “Peró/Perozão”, determinando a cassação dos diplomas obtidos pelos referidos candidatos representados, declarando-se também a inelegibilidade do artigo 1º, inciso I, alínea “d”, da Lei Complementar 64/90, a todos os mencionados agentes do abuso”, diz trecho da ação a qual VG Notícias teve acesso.