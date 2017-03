Reprodução Previvag

Possíveis fraudes em recebimento de benefícios previdenciários em Várzea Grande são investigados pelo Ministério Público de Mato Grosso, por meio de inquérito civil instaurado pelo promotor de Justiça da 1ª Promotoria de Justiça Cível de Várzea Grande, Deosdete Cruz.

Segundo consta na portaria, o inquérito terá a finalidade de adotar medidas investigativas necessárias para assegurar o efetivo controle e fiscalização do pagamento de pensões e demais benefícios.

“O Objeto do presente procedimento será adotar medidas de prevenção relacionados à prática de fraude acerca do recebimento de benefícios previdenciários no Município de Várzea Grande” cita Deosdete Cruz.

De acordo com o promotor de Justiça, a causa da instauração decorre da Recomendação nº 50, de 31 de Janeiro de 2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, que diz: “O Ministério Público brasileiro, observadas as disposições constitucionais e legais, adote medidas administrativas e judiciais necessárias para assegurar o efetivo controle e fiscalização do pagamento de pensões e demais benefícios similares, recebidos por filhas solteiras e cônjuges, dentre outros legitimados, de servidores públicos federais, distritais, estaduais ou municipais, civis ou militares, falecidos”.

Ainda, conforme o MPE, na hipótese de benefícios pagos a filhas solteiras, recomenda-se que o Ministério Público brasileiro diligencie junto aos órgãos responsáveis para que adotem procedimento periódico de verificação da manutenção das condições para percepção da pensão, com a tomada de declaração pessoal, sob as penas legais, de que a beneficiária não se encontra em união estável.

O Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande (PREVIVAG), foi oficiado, para que, no prazo de 30 dias informe como é realizado o controle e a fiscalização do pagamento de pensões aos filhos(as) e cônjuges de segurados falecidos; forneça lista com todos os nomes dos beneficiários de pensão por morte, bem como, desde qual data recebem o benefício; e, informe se a autarquia previdenciária já realizou censo previdenciário, e quando, visando atualização de seus cadastros e adequação da concessão de seus benefícios.