A prefeita de Várzea Grande, Lucimar Campos (DEM) e o secretário municipal de Assuntos Estratégicos, Jaime Campos (DEM), participaram na manhã desta segunda (06.03), em Cuiabá, das posses do novo procurador-geral de Justiça do Ministério Público do Estado, Mauro Benedito Pouso Curvo, do procurador de Justiça Flávio Cezar Fachone, no cargo de corregedor-geral e dos novos integrantes do Conselho Superior do Ministério Público (biênio 2017/2019). Mauro Curvo assume o cargo deixado pelo então procurador-geral, Paulo Prado.

A prefeita lembrou da atuação do promotor Mauro Curvo por Várzea Grande e fez questão de reforçar, mais uma vez, a importância da harmonia e da parceria entre os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário para os avanços em qualquer gestão pública e, especialmente, nos avanços em qualidade de vida à população.

“Várzea Grande está aberta e vem exercitando o diálogo com todas as esferas do poder e isso tem repercutido em ganhos incalculáveis à governança da nossa cidade. Temos uma gestão que recuperou a credibilidade política, administrativa e financeira da cidade e hoje todos nós vemos esse resgate frutificando em obras, principalmente em setores essenciais, como saúde, educação e mobilidade urbana”, disse ao destacar os ganhos e avanços conquistados na contribuição e na fiscalização do Ministério Público, que ajudaram muitas Prefeituras, principalmente em gestão e transparência.

O secretário de Assuntos Estratégicos de Várzea Grande, Jaime Campos, destacou que o Ministério Público é hoje a entidade de maior credibilidade junto à sociedade. “Pois é o que mais busca a justiça social e o pleno exercício da cidadania. E hoje, com as posses, representará a renovação e um novo marco administrativo para a instituição. Numa administração pública os atos do gestor devem ser pautados na transparência, na lisura e no trato correto com erário público, pois hoje, tudo passa pelo crivo do Ministério Público, maior órgão de controle social que temos”.

Já Paulo Prado, fez um balanço de sua gestão, focando na ampliação dos recursos humanos, nas ampliações das sedes físicas do Ministério Público pelo Estado, na preocupação com a informatização e agilização dos procedimentos e especialmente na expansão e ampliação das ações do Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Gaeco).

“Foi um trabalho integrado com nossos servidores e de parcerias com o Estado. Renovamos e aumentamos a transparência. Estamos hoje entre os mais transparentes do Brasil. Acredito que esse seja o maior legado”.

Para o recém empossado Procurador-Geral, Mauro Curvo, a inovação será continuada. “Quero que essas inovações reflitam diretamente na vida do cidadão, como no dia-a-dia do Ministério Público”. Entre os projetos que deverão ser desenvolvidos, Mauro Curvo cita um aplicativo, inicialmente denominado “MP Cidadão”, que possibilitará às pessoas o contato direto com a instituição para encaminhamentos de denúncias, acompanhamento de processos, dentre outras funcionalidades. “Precisamos fazer com que o Ministério Público seja o pioneiro de um caminho essencial para a afirmação de sua necessidade social, e este caminho passa pela prestação de serviços digitais ao cidadão, o elo entre o Ministério Público e a sociedade”.

O promotor Mauro Curvo tem 44 anos e ingressou no Ministério Público em dezembro de 1997. Atuou em várias comarcas do Estado. Com 140 votos, conquistou o primeiro lugar da lista tríplice que foi encaminhada ao governador Pedro Taques. A eleição foi realizada no dia 14 de dezembro de 2016 com a participação de todos os procuradores e promotores de Justiça.