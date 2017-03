VG Notícias ex-prefeito de Cuiabá, Mauro Mendes (PSB)

O ex-prefeito de Cuiabá, Mauro Mendes (PSB), afirmou nesta terça-feira (14.03) que não descarta a possibilidade de disputar uma vaga no Senado Federal em 2018, mas afirma que não é momento para falar em eleições.

A declaração do socialista ocorreu durante a cerimônia do termo de compromisso entre o governo Estado e governo Federal na liberação de R$ 284 milhões para o programa Luz para Todos em Mato Grosso.

“Eu tenho procurado evitar fazer afirmação sobre 2018, mas é uma possibilidade que não pode ser descartada. Mas, não existe nada confirmado, não existe nenhuma tratativa nesse sentido. Volto a reafirmar a força que o PSB tem e capacidade do partido tem em contribuir para o processo eleitoral”, disse Mauro ao ser indagado sobre a possibilidade de disputar uma vaga ao Senado nas próximas eleições.

Já em relação em ser o “Plano B” do grupo político do governador Pedro Taques (PSDB), caso o tucano decida não disputar a reeleição, Mauro Mendes evitou falar sobre o assunto.

O socialista apontou que o PSB é quem irá decidir se vai lançar candidatura a majoritária em 2018, e destacou que a sigla tem outros bons nomes, além do dele (Mauro), como dos deputados federais Adilton Sanchetti e Fábio Garcia, e também do ex-prefeito de Lucas do Rio Verde, Otaviano Pivetta.

“Nesse momento, não é momento para falar de eleição, e sim de resultado. O que o cidadão quer é resultado. Trabalho. Eleição só em 2018”, declarou Mendes.