Reprodução Mato Grosso e Mato Grosso do Sul recebem Plano Nacional de Segurança

Nesta sexta-feira (17.02), o governo Federal irá implantar o Plano Nacional de Segurança, nos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Na ocasião, o ministro em exercício da Justiça e Segurança Pública, José Levi Mello do Amaral Júnior, apresentará as ações específicas previstas para cada um dos Estados aos governadores.

Os representantes dos dois Estados já assinaram o Pacto Federativo pela Segurança Pública, em solenidade no Palácio do Planalto, com o presidente Michel Temer, em 18 de janeiro deste ano.

O Plano Nacional de Segurança propõe reduzir a criminalidade, homicídios dolosos, feminicídios e violência contra a mulher, além de modernizar e racionalizar o sistema penitenciário e combater o crime organizado transnacional, como tráfico de drogas e armas.

A partir da proposta geral da norma, são formuladas ações específicas em cada Estado.

Na próxima segunda-feira (20.02), está previsto o lançamento do Plano Nacional de Segurança em Roraima e Amazonas. Já em 21 de fevereiro, Acre e Rondônia recebem a fase de implantação da medida. (Com Portal Brasil).