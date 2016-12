prefeita Lucimar Campos (DEM)

A prefeita de Várzea Grande, Lucimar Campos (DEM), publicou nesta terça-feira (27.12), no Jornal Oficial dos Municípios (AMM), um decreto com objetivo de impedir qualquer esquema de corrupção relacionado a serviços prestados por empresas privadas a administração municipal.

De acordo com a Decreto 77/2017, a democrata criou uma cláusula contratual denominada “Anticorrupção”, que segundo a publicação, será obrigatória na inserção no termo de parceria, contrato de aquisições de bens, contratação de serviços, a serem firmados ou já foram celebrados com a Prefeitura Municipal.

Na publicação consta que na “Cláusula Anticorrupção” constará que para execução dos contratos nenhuma das partes poderá oferecer ou aceitar qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios de qualquer espécie, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto contratual.

“Para a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios de qualquer espécie, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele não relacionada, o que deve ser observado, ainda, pelos prepostos e colaboradores”, diz trecho extraído do decreto.