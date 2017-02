A nomeação de Moreira Franco para ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República foi suspensa no final da tarde desta quarta-feira (8) por uma liminar do juiz Eduardo Rocha Penteado, da Justiça Federal do Distrito Federal, segundo informou o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo.

A nomeação foi feita no dia 2 de fevereiro, pelo presidente Michel Temer, dando a Moreira Franco foro privilegiado no STF. Vale ressaltar que ele foi citado 34 vezes na delação premiada de Cláudio Melo Filho, ex-vice-presidente de Relações Institucionais da Odebrecht.