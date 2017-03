Vereadora Gisa Barros (PSB)

O juiz da 20ª Zona Eleitoral, Carlos José Rondon Luz, designou para o mês de abril a audiência de instrução que irá ouvir as testemunhas de defesa da vereadora por Várzea Grande, Gisa Barros (PSB), em relação ao processo eleitoral por supostas irregularidades na captação ou aplicação de recursos financeiros na campanha eleitoral de 2016.

De acordo com o despacho do magistrado, os depoimentos serão realizados no dia 18 de abril, a partir das 16 horas, na Sala de Audiência da Vara Especializada da Infância e Juventude no Fórum da Comarca de Várzea Grande.

Não há previsão que Gisa Barros seja ouvida na ação eleitoral porque, segundo o juiz Carlos José Rondon, a Lei Complementar 64/1990 cita que não existe previsão de depoimento pessoal do representado (no caso em questão a vereadora).

Vale lembrar que a denúncia contra a vereadora foi feita pelo promotor eleitoral, Luciano Freiria de Oliveira. Além dela, Freiria também denunciou os vereadores Gidenor Anselmo de Menezes – popular Gordo do Goiano (PT do B), Rodrigo Coelho (PTB), Cleyton Nassarden – popular Sardinha (PTB), Miguel Angel – Dr. Miguel (PSDB), e Ademar Jajah (PSDB).

No mérito, o promotor requer a cassação do diploma de Gisa Barros, bem como dos demais parlamentares citados.

O magistrado eleitoral determinou ainda, envio de cópias dos autos para a Polícia Federal investigar a parlamentar, por supostamente usar documentos falsos em sua prestação de contas de campanha.