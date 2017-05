O deputado estadual Jajah Neves (PSDB), em sessão desta quarta (17.05) da Assembleia Legislativa, disse que a deputada Janaína Riva (PMDB) “contracena” novela mexicana. A declaração do tucano foi em resposta ao “choro” e reclamações da parlamentar por ter suas ligações telefônicas interceptadas ilegalmente.

“Não estamos aqui exibindo seriado das oito, aqui é uma Casa de Leis. Aqui não é o Projac da Globo. Aqui é o Parlamento de Mato Grosso. Não diria Globo, mas SBT, porque isso é novela mexicana”, alfinetou.

Jajah completou sua fala afirmando que Janaina se esconde por meio da sexualidade ou gênero e disse que votaria contra a CPI dos Grampos, proposta por Riva, pois, não apoia corruptos. De acordo com a fala do deputado, Janaina faz do Parlamento Estadual um teatro de quinta.

“Parem de usar de demagogia, de sensacionalismo para fazer desse parlamento um teatro de quinta categoria. O povo mato-grossense merece respeito. Quer ver novela, liga na Globo. Sou contra a criação de uma CPI e não vou apoiar corruptos” confrontou.



Visivelmente alterada, a deputada, em resposta, acusou Jajah de repassar verba indenizatória, na ordem de R$ 65 mil, ao titular da vaga, secretário de Cidades Wilson Santos (PSDB). E ainda, disse que ele já foi acusado, por um secretário, de usar calcinha rosa.

“Vocês acabaram de ver uma defesa de um parlamentar que foi acusado de usar calcinha rosa por um secretário. Vocês ouviram a defesa de um parlamentar que critica corrupção, mas corrupção não é só surrupiar dinheiro. Também é repassar verba indenizatória ao deputado detentor do mandato”, afirmou.

Janaína disse ainda, que “deputado que pega dinheiro de governo, não tem moral para falar de corrupção”.

E ao finalizar disse que irá denunciar Jajah ao Ministério Público do Estado. "Nem voto tem para estar aqui. Mas, agora, segure as calças, porque vou ao MPE e mostrarei quem é você”, ameaçou.