Após bater boca com a deputada Janaina Riva (PSDB), em sessão dessa quarta-feira (17.05) da Assembleia Legislativa, o deputado Jajah Neves (PSDB) afirmou à imprensa que irá pedir a quebra de decoro da peemedebista.

Janaina acusou Jajah de repassar o valor recebido como Verba Indenizatória, R$ 65 mil, ao detentor do mandato, secretário de Cidades Wilson Santos (PSDB). Além de ter dito no Plenário, que Jajah usava calcinha rosa e que precisava estudar mais para o cargo, e ainda, que o tucano não tem votos.

Sobre a denúncia da deputada, quanto ao repasse da verba indenizatória, Jajah foi enfático: “Ela vai ter que provar, cabe a ela o ônus da prova, ela está prevaricando ali dentro, eu vou acioná-la, com certeza eu vou acioná-la dentro do parlamento por quebra de decoro, e vou acioná-la nos meios legais, por prevaricação e quebra de decoro.”

O deputado respondeu também as crítica de Janaina Riva que afirmou que nem votos teria para assumir a cadeira no parlamento. “Primeiro quando a deputada citou, que nem voto eu tenho, ela deve ter criado um Estado não democrático, pois, não existe uma maneira de um deputado ter a legitimidade a não ser através do voto, então voto eu tenho.”

A terceira crítica respondida por Jajah se refere ao foro privilegiado. “ Eu não preciso de foro privilegiado, quem precisa é o pai dela, que assim que perdeu foi preso. Quem precisa de foro é o pai dela, um bandido, ladrão! Que foi pra cadeia fazer delação. Eu não preciso, não fui sustentado por dinheiro da corrupção, ela se diz muito frágil, agora mostrou muita força” provocou.

Jahan finalizou a entrevista criticando a peemedebista por trazer ao parlamento assuntos que não condiz com a função de um deputado, como a acusação de que ele já foi acusado, por um secretário, de usar calcinha rosa. “Ela está tentando deturbar a situação, agora se é calcinha rosa ou se é calcinha azul,o importante é que não tem dinheiro dentro da calcinha.”

Já a deputada Janaina Riva se manifestou por meio de suas redes sociais. Ela reafirmou que irá denunciar Jajah ao Ministério Público do Estado. "Quero reafirmar aquilo que disse na tribuna ontem e hoje mesmo protocolo no Ministério Público a denúncia que recebi sobre o desvio da verba de gabinete entre suplente e titular do mandato", disse, confira abaixo a publicação na íntegra da deputada:

Bom dia, meus queridos! Como muitos que me acompanham presenciaram ontem, acabei me excedendo na tribuna, desabei em choro e troquei adjetivos muito ruins com um colega. À população de Mato Grosso peço desculpas pela minha postura. Apesar de sempre ser combativa nas causas que acredito, não deveria ter me excedido. Mas confesso que depois de ter minha intimidade criminosamente violada com grampos ilegais, de ser exposta da forma pejorativa que fui por um secretário de Estado, não consegui me segurar ao presenciar colegas que deveriam proteger o Parlamento e a garantia dos nossos direitos constitucionais e da população, tentar defender o indefensável. Ora, sou mãe e meu sentimento de indignação não é só por mim, mas pelas consequências estendidas aos meus filhos. Quero reafirmar aquilo que disse na tribuna ontem e hoje mesmo protocolo no Ministério Público a denúncia que recebi sobre o desvio da verba de gabinete entre suplente e titular do mandato. Pensemos: até quando a corrupção vai ser sempre só a dos outros? Eu nunca me escondi ou me esquivei de falar sobre o meu pai. Defendo que ele pague à Justiça por aquilo que fez, mas meus amigos, jamais vou admitir que qualquer pessoa impute a mim crimes que não cometi, atitudes que não tomei, coisas que não fiz.