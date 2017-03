O governador Pedro Taques e o secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer, Marco Marrafon, estiveram na Escola Estadual Presidente Médici, na manhã desta segunda-feira (13.03), para dar início à entrega dos 1.018 tablets voltados ao reforço de aprendizagem em Língua Portuguesa e Matemática, por meio do projeto piloto Conectar/Ensino Digital.

A escola é uma das três beneficiadas pelo projeto e receberá 361 aparelhos. Outras unidades de ensino a serem contempladas são a EE Pascoal Ramos, com 202 tablets, e EE Paciana Torres, com 455, ambas também em Cuiabá. Inicialmente, a ferramenta será utilizada por alunos e professores do 7º e 9º Anos do Ensino Fundamental. Os 20 educadores das três escolas passarão por uma capacitação específica para melhor lidar com a tecnologia, que deverá começar a ser utilizada, efetivamente, a partir de abril.

O governador Pedro Taques enfatizou que a iniciativa irá auxiliar os estudantes a terem um melhor aproveitamento das disciplinas ofertadas – e que o Estado pretende expandir o projeto para mais escolas.

“Temos muito orgulho de dar início a este projeto aqui, nesta que é uma das melhores escolas estaduais de Mato Grosso. Vamos continuar com os avanços, apostando na inovação e no esforço de cada um para que a educação possa sempre melhorar. Queremos chegar ao final de 2018 com 10% do total de nossos alunos todos interligados”, pontuou.

Por meio dos tablets e aplicativos próprios da tecnologia, os professores poderão elaborar listas de exercícios, organizar roteiros de trabalho e planos de aula, sendo acompanhados pelos estudantes através do sistema online, que deverá armazenar as informações.

A ferramenta possibilita, ainda, um maior monitoramento da frequência dos alunos. Com as informações dos estudantes, a equipe pedagógica da Seduc e os próprios pais dos estudantes poderão acompanhar a frequência dos filhos sem precisar sair de casa, através de login e senha para acessar o sistema.

A iniciativa, destaca o secretário Marco Marrafon, contempla o compromisso firmado com o governador, que é o de levar um ensino de ponta aos estudantes da rede pública, reforçando um dos eixos do Pró-Escolas, o maior Programa de investimentos da história da Seduc.

“O Conectar vem para atender a parte da inovação. Acreditamos que essa metodologia tecnológica será uma grande aliada na melhoria da aprendizagem e no combate à evasão escolar”, afirmou.

Além da inovação, o Pró-Escolas abrange o desenvolvimento de ações em estrutura, ensino e esporte e lazer.

A diretora da EE Presidente Médici, Patrícia Carvalho, explicou que os tablets serão utilizados pelos alunos apenas em sala de aula. Segundo ela, os estudantes estão muito empolgados com ideia e querem colocar a metodologia na prática.

“Eles já estão sabendo do projeto desde o ano passado. Será uma experiência muito valiosa, para nós, os professores, e sobretudo para os estudantes”, concluiu.

O projeto Conectar/Ensino Digital foi viabilizado por meio do Consórcio Brasil Central, que contemplou três estados brasileiros, entre eles Mato Grosso, e doou R$ 1 milhão. O senador José Medeiros também esteve presente na EE Presidente Médici para a entrega dos aparelhos.