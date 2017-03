VG Notícias

"Iremos realizar cinco mil cirurgias oftalmológica durante essa quinta edição da Caravana da Transformação aqui no município de São José dos Quatro Marcos", garantiu o governador Pedro Taques (PSDB) durante sua visita no município, acompanhado da Caravana, na manhã deste sábado (11.03).

Segundo o gestor, a Caravana da Transformação é uma forma de levar serviços públicos, como emissão de documentos e consultas médicas. "É uma forma de colocar o Estado sobre rodas e levar serviços para todos os municípios de Mato Grosso e não apenas ficar em Cuiabá. Fomos eleitos para trabalhar para todos e esse trabalho estamos realizando por meio da Caravana e outros serviços levados à população" declarou Taques.

O governador anunciou a reconstrução de 200 km de rodovias na região Sudoeste, que engloba as cidades de Cáceres e São José dos Quatro Marcos, o lançamento do programa Pró-Família que visa beneficiar mais 35 mil famílias de Mato Grosso - uma espécie de bolsa família estadual, além de entrega de resfriadores de leites aos produtores rurais.

O prefeito de São José dos Quatro Marcos, Ronaldo Floriano, disse que a Caravana da Transformação é de estrema importância porque vai realizar procedimentos oftalmológicos em mais de cinco pessoas, serviço este, que segundo o gestor, demoraria 30 anos para ser realizados com recursos dos municípios da região.

"Se esses procedimentos fossem realizados pelos recursos da Prefeitura isso demoraria 30 anos. Essa Caravana vem para acabar com fila de cirurgias oftalmológicas na região, assim como trazer outros serviços para a população. Nossa cidade, assim como outros 18 que estão sendo atendidos, está muito contente com a vinda da Caravana. Muitos cidadãos saíram da escuridão a partir de hoje, e isso é importante para todos nós" declarou Ronaldo.

A estrutura da Caravana da Transformação está montada no Parque Municipal Vereador Wilson Souza Rézio, localizado no bairro Jardim das Oliveiras.

O evento social iniciou na última terça-feira (07.03) e tem previsão de se encerrar na próxima sexta-feira (17.03).

Caravana - A Caravana da Transformação já percorreu as cidades de Barra do Bugres, Peixoto de Azevedo, Canarana e Jaciara.

Segundo dados, até o momento já foram realizados mais de 15 mil atendimentos oftalmológicos.

Na Caravana são oferecidos os serviços de consultas, exames e cirurgias oftalmológicas para catarata e pterígio e tem como público-alvo prioritariamente pessoas com mais de 55 anos.

Além disso são disponibilizados serviços de emissão de documentos pessoais, como RG, CPF, certidões de nascimento, casamento e óbito, carteira de pescador amador, Carteira de Trabalho, além de ter acesso a serviços de embelezamento, cursos profissionalizantes, distribuição gratuita de livros, doação de mudas, orientações jurídicas, testes de glicemia, tipagem sanguínea, aferição de pressão, oficinas e palestras.

Além de Quatro Marcos, outras 13 cidades também serão beneficiadas com a quinta edição do programa. São elas: Araputanga, Cáceres, Curvelândia, Figueirópolis D’Oeste, Glória D’Oeste, Indiavaí, Jauru, Lambari D’Oeste, Mirassol D’Oeste, Porto Esperidião, Reserva do Cabaçal, Rio Branco e Salto do Céu.