Marco Antônio Cabral, filho do primeiro casamento do ex-governador Sergio Cabral, hoje preso em Bangu, voltou a ocupar o cargo de deputado federal em Brasília após pedir exoneração da secretaria estadual de Esportes. "Confio muito no meu trabalho e não devo nada a ninguém", declarou.

Em entrevista para a revista Veja, Marco Antônio declarou que sua admiração pelo pai não diminuiu após a prisão. "Ele sempre foi um pai maravilhoso e presente. No momento oportuno, terá a chance de falar com a sociedade. Eu não posso falar ainda. Mas acho que continua sendo o governador que mais realizou pelo estado, unindo todas as esferas: municipal, estadual e federal. Também foi o governador que mais entregou obras e serviços", disse.

Sobre seu cargo como deputado federal, o filho de Cabral disse que queria voltar para Brasília para ganhar experiência. " O cargo na secretaria me consumia muito, tinha de trabalhar nos fins de semana e hoje tenho outras prioridades. Sábado é dia de visitar meu pai. No domingo fico com meus irmãos menores, filhos da Adriana. Em Brasília, trabalho terça, quarta e quinta. Nos outros dias aproveito para conversar com os advogados do meu pai. Estou à frente de tudo agora", conta.

Aos 25 anos, Marco Antônio Cabral se mostrou forte. "Se esse foi o destino que Deus quis, vamos lá. A minha mãe consultou um guru, e ele disse que tenho a alma velha. Acho que ele tem razão. Não me abato facilmente e encaro os problemas com firmeza", revela.

O parlamentar contou que os filhos de Adriana ainda não sofreram bullying na escola, mas sentem falta da mãe, também presa. Ao ser perguntado se os menores tinham conhecimento do que aconteceu aos seus pais, Marco Antônio disse que "com a internet, é impossível não saber".

"Eles viram até onde nosso pai está dormindo. Contratei um psicólogo para ajudar, mas eles não fazem muitas perguntas. Só querem saber quando a mãe vai voltar. Digo que será já, já. Vou responder o quê?", declara.

Sobre seu futuro político, Marco Antônio Cabral dispara: "Confio muito no meu trabalho e não devo nada a ninguém. Em 2018, vou me candidatar a deputado federal de novo".