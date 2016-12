VG Notícias vereador Chico Curvo (PSD)

O vereador por Várzea Grande, Chico Curvo (PSD), em entrevista ao VG Notícias, disse que já existe um consenso com os demais 20 parlamentares eleitos para que assuma a presidência da Câmara Municipal para o biênio 2017/2018.

“Está tudo acertado. Já conversamos com todos e fechamos a chapa que irá comandar a Mesa Diretora. Eu como presidente e Joãozito na 1 º Secretaria. Falta apenas a confirmação com o voto nas urnas” declarou o parlamentar.

Segundo ele, além de Joãozito, a chapa será composta pelo vereador de primeiro mandato Rodrigo Coelho (PTB) como 1º vice-presidente, Claido Celestino – popular Ferrinho (PT do B) na 2º vice- presidência, e o vereador novato Ícaro Reveles (PSB) como 2º secretário.

A eleição da Mesa Diretora está marcada para ocorrer no domingo (01.01) por volta das 10 horas da manhã no Hits Convention, próximo ao aeroporto Marechal Rondon. Ela ocorrerá logo após a posse da prefeita Lucimar Campos (DEM), do vice José Hazama (PRTB), e dos 21 vereadores eleitos.

Vale lembrar que Chico Curvo foi reeleito nas eleições deste ano após obter 2.956 votos. Ele irá para seu sétimo mandato de vereador no município.