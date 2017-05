VG Notícias Ex-vice-prefeito de VG assume O PDT municipal

Filiado ao Partido Democrático Trabalhador (PDT), o ex-vice-prefeito de Várzea Grande, médico e empresário Arilson Arruda, assumiu a direção do Diretório Municipal da Sigla.

Em entrevista ao , Arilson contou que a primeira conversa entre a sigla municipal e estadual tem como base defender as causas dos várzea-grandenses. “Estamos com o PDT, vamos fortalecer bastante o partido para que possamos participar do processo eleitoral e trazer as melhorias que tanto essa cidade precisa.”

Na oportunidade, Arilson teceu duras críticas a atual administração da cidade. Segundo ele, um grupo político que administra Várzea Grande há um terço desses 150 anos, deixou a cidade totalmente abandonada.

“Várzea Grande é uma cidade de 150 anos, que um terço dessa vida ficou na mão de um grupo político, é uma cidade totalmente abandonada, uma cidade sem infraestrutura, sem uma educação de qualidade, uma cidade que precisa de tudo, uma cidade que seus dirigentes não preocupam com a população várzea-grandense, nós precisamos de pessoas comprometidas em trazer qualidade de vida para essa população, que tanto almeja melhorias para nossa cidade”, declarou o médico.

Questionado pelo se a sigla municipal faria oposição ao governo do Estado, nas eleições de 2018, assim como o PDT estadual, que apoiou o governador Pedro Taques durante a campanha ao govenro, mas que no meio do caminho abandonou o partido para se filiar ao PSDB, o médico afirmou não ser o momento para essa decisão.

“No momento, nós vamos nos preocupar em trazer pessoas que estão imbuídos em trazer melhoras para a cidade e com isso também venha contribuir para melhorias do Estado, eu acredito que fazer ou não oposição ao governo Pedro Taques terá que ser discutida no momento oportuno.”

Sem citar nomes, o médico afirmou que até o momento várias lideranças já estão em conversa com o partido. “Várias lideranças vão se filiar conosco, são pessoas que sempre ficaram na beira da estrada, que não tiveram oportunidade na cidade, porque esse grupo político que está aí, há um terço da vida da Várzea Grande, se preocuparam mais com o seu próprio bem estar. Então acredito que está na hora de mudar, os várzea-grandenses querem mudar”, concluiu.