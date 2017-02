O ex-vereador por Várzea Grande, Fábio Saad (PTC) foi condenado ao pagamento de R$ 1 mil, que será revertido em benefício ao Lar dos Idosos São Vicente de Paulo, localizado no município, bem como a se retratar publicamente por injúria, calúnia e difamação desferidas contra o ex-senador, atual secretário de Assuntos Estratégicos, Jaime Campos e contra a administração da prefeita Lucimar Campos (DEM).

Em audiência de conciliação realizada no Juizado Especial Cível e Criminal do Cristo Rei, Fábio Saad pediu desculpas ao ex-senador, e reconheceu nos autos que sua denúncia era totalmente infundada.

Fábio havia denunciado que a prefeita e Jaime Campos teriam se utilizado da empresa Nhambiquaras, prestadora de serviços ao município, para pavimentar a rua de sua casa.

Ainda na audiência, o ex-vereador se comprometeu efetuar o pagamento de R$ 1 mil, valor requerido por Jaime, para o Abrigo de Várzea Grande.

Em novembro do ano passado, Jaime Campos protocolou uma representação na Câmara de Vereadores de Várzea Grande, pedindo a cassação de Fábio Saad por quebra de decoro parlamentar referente ao fato. Os vereadores chegaram iniciar o processo de investigação, mas por falta de tempo hábil Saad "se livrou" de ser cassado.

Defesa – Durante o processo, a defesa de Jaime Campos apresentou documentos como nota fiscal e cheques da empresa de propriedade do ex-senador que comprovam o pagamento da obra com dinheiro próprio.

“No calor da disputa eleitoral acaba levando alguns a se aproveitarem do momento para acusarem falsamente pessoas de bem, apenas e tão somente com o intuito de ganharem votos e enganarem os eleitores, mesmo que com mentiras”, disse o advogado Jaime, Ronimárcio Naves.

Vale lembrar que Fábio Saad disputou as eleições municipais de 2016 na condição de candidato a vice-prefeito na chapa encabeçada pelo empresário Alan Rener (PV), que ficou na terceira colocação.