O ex-presidente da Câmara de Vereadores de Várzea Grande, Jânio Calistro (PSD) teve que “brigar” para ter seu nome inserido em uma das Comissões do Legislativo.

Ontem (22.02), em sessão ordinária, os nomes dos vereadores para compor as Comissões foram lidos, porém, não constava o nome de Calistro em nenhuma Comissão. Diante disso, o parlamentar pediu a suspensão da sessão para reivindicar vaga em uma das Comissões.

O pedido foi atendido pelo atual presidente da Casa, vereador Chico Curvo (PSD), que suspendeu a sessão por três minutos, alegando que os parlamentares iriam discutir a formação das Comissões, que sofreriam alterações.

Calistro alegou ser o vereador mais votado nas eleições de 2016, e que exigia participar das Comissões. Segundo fontes do VG Notícias, Chico Curvo (PSD), se justificou alegando que os vereadores Pedro Paulo Tolares – popular Pedrinho (DEM) e Fábio Tardim – Fabinho (DEM) - foram quem falaram que ele (Calistro) não queria compor Comissões.

Ainda, segundo a fonte, Calistro deu uma bronca em ambos vereadores e disse que não teria autorizado ninguém falar em seu nome, que não tinha dado nenhuma procuração.

Passados os três minutos, a sessão retornou já com modificações na formação de duas Comissões, a de Ética Parlamentar, com a inserção do nome de Jânio Calistro como membro – no lugar de Claído Celestino – popular Ferrinho (PT do B) e a de Assistência Social, a qual foi invertido os nomes das composições, sendo que na primeira leitura era composta com Gidenor Anselmo como presidente, Ivan dos Santos como vice e Edilei Roque como membro, após a retificação, Ivan ficou como presidente, Edilei vice e Gidenor como membro.

A formação das Comissões Permanentes para o biênio 2017/2018 foram aprovadas por 19 votos favoráveis e duas abstenções, e após as modificações, ficaram composta da seguinte forma:

Constituição Justiça e Redação: Pedro Paulo Tolares (presidente), vice-presidente: Gisele Aparecida de Barros (PSB) e membro: Carlindo Neto (PV)

Finanças e Orçamento: presidente Nilo Campos (DEM), vice-presidente Rodrigo Coelho (PTB), membro Rogério França Martins (PV)

Educação Cultura Esporte e Lazer: presidente Ícaro Reveles (PSB), vice-presidente Ademar Freitas Filho (PSDB) e membro Clayton Nassardem Guerra (PTB)

Obras e Serviços Públicos: presidente Clayton Nassardem, vice-presidente: Valdemir Bernardino de Souza (PTC) e membro Edilei Roque de Cesário (PTC)

Meio Ambiente: presidente Carlindo de Campos Neto (PV), vice-presidente: Ivan dos Santos (PRB) e membro: Ícaro Reveles

Loteamento: presidente Fábio José Tardim (DEM), vice-presidente Rodrigo Coelho e membro Carlos Garcia

Assuntos Gerais: presidente João Tertuliano (DEM), vice-presidente Gidenor Anselmo de Menezes e membro João Madureira dos Santos (PSC)

Ética Parlamentar: presidente Carlos Garcia, vice-presidente Fábio José Tardim e membros: João Tertuliano de Barros, Carlindo de Campos Neto e Calistro Lemes do Nascimento (Jânio Calistro)

Fiscalização e Controle: presidente: Edilei Roque, vice-presidente Valdemir Bernardino de Souza e membros Rodrigo Coelho, Ivan dos Santos, João Madureira

Defesa do Consumidor: presidente Claído Celestino, vice-presidente Ademar de Freitas e membro Ícaro Reveles

Saúde: presidente Miguel Ângelo, vice-presidente Rodrigo Coelho e membro Carlindo de Campos Neto

Assistência Social: presidente Ivan dos Santos, vice-presidente Edilei Roque e membro: Gidenor Anselmo de Menezes

Habitação e Urbanismo: presidente Ademar de Freitas, vice-presidente Rogerio França e membro Claído Celestino Batista

Defesa dos Direitos da Mulher: presidente Gisele Aparecida de Barros, vice-presidente Ivan dos Santos e membro Gidenor Anselmo de Menezes.

Outro lado - O vereador Fábio Tardim entrou em contato com a reportagem do VG Notícias e disse que ninguém deu bronca nele, e afirmou ainda que em nenhum momento falou no nome de Calistro. Ao finalizar, questionou: "que moral ele tem para dar bronca em mim?"