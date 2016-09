TCE/MT

O gestor do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Norte Mato-grossense, Júlio César Florindo, o secretário executivo, Antônio Roberto Torres, e a empresa L D Mariano Prestação de Serviços Médicos-ME, foram condenados pela 2ª Câmara de Julgamentos do Tribunal de Contas do Estado (TCE) ao ressarcimento aos cofres públicos o montante de R$ 51.874,00 mil. O valor representa um superfaturamento de 71,82% sobre os pagamentos realizados à empresa por serviços médicos em regime de plantão.

De acordo com a decisão tomada durante sessão ordinária do dia 31 de agosto, a irregularidade permaneceu porque os serviços foram executados sem previsão contratual, não se comprovando a necessidade ou demanda reprimida, bem como a efetiva prestação desses serviços. "Atrelado a isso, a empresa L D Mariano Prestação de Serviços Médicos-ME não atendeu os ditames da probidade e boa-fé contratual, pois, ao perceber que estava recebendo mais do que previa o contrato, deveria ter comunicado o equívoco imediatamente ao Consórcio, no entanto, não o fez", pontuou o conselheiro substituto, Isaías Lopes da Cunha, em seu voto.

Assim, no julgamento das contas anuais de gestão de 2015 do Consórcio, que foram aprovadas, com determinações legais, o relator aplicou multa de 20 UPFs ao gestor e de 10 UPFs ao secretário executivo. Os responsáveis e a empresa ainda foram penalizados com multa de 10% sobre o montante do dano ao erário. A decisão foi acompanhada pelos demais membros da 2ª Câmara por unanimidade.