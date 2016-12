Gcom-MT/Junior Silgueiro governador Pedro Taques (PSDB)

O governador Pedro Taques (PSDB) declarou nessa quinta-feira (22.12) que já estão assegurados um recurso no montante de R$ 97 milhões para retomada as obras do Rodoanel de Cuiabá.

A declaração foi realizada em entrevista ao programa Resumo do Dia, da TV Brasil Oeste, ao citar obras de infraestrutura realizadas em seu governo e aqueles previstas para serem concluídas.

Taques já expressou em outras oportunidades “sua vontade” em concluir a obra do Rodoanel de Cuiabá, mas pendências burocráticas vêm emperrando o processo.

A execução da obra está paralisada desde 2010, após denúncias de irregularidades no processo licitatório, realizado em 2005 sob responsabilidade da Prefeitura da Capital na gestão de Wilson Santos (PSDB) – atual secretário de Estado de Cidades.

O valor da obra foi estimado em R$ 400 milhões, e quando concluída o Rodoanel deverá ter extensão de 52 quilômetros e ligará as BRs 163, 364 e 070. O contorno ainda cruzará e dará acesso às rodovias estaduais MTs 400, 010, 251 e 030.

Na entrevista, Taques pontuou as obras realizadas nos últimos 24 meses e as ações para garantir saúde e segurança aos mato-grossenses. Ele falou sobre as rodovias estaduais da Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá e no interior do estado. Taques fez um comparativo dos dois anos da atual gestão, com a gestão anterior. Nos últimos dois anos foram feitos 1.430 quilômetros de pavimentação, ante 886 quilômetros realizados nos quatros anos da antiga administração, entre pavimentação nova e reconstrução.

“Mesmo no momento de crise que estamos vivendo, nós estamos conseguindo saldar os compromissos que assumimos com a população. Veja que já fizemos 1.430 quilômetros de pavimentação entre construção (712 km) e reconstrução (718 km)”.

A maioria das obras está no interior, mas o governador destacou que o Estado trabalha na duplicação de todas as saídas de Cuiabá e citou o exemplo da MT-040, que liga a Capital ao município de Santo Antônio do Leverger. Lembrou que a obra estava parada, mas foi retomada pela gestão. Destacou ainda que o Estado não recebe mais obras sem a qualidade contratada, sobre o assunto disse que a construtora da MT-040 chegou a ser multada por conta da má qualidade da obra.

Ainda em andamento estão as obras de duplicação dos trechos urbanos das MTs 251 e 010.

Segurança

Já na segurança pública, Taques contou que para conter a onda de criminalidade no estado, foram chamados 3.350 homens e mulheres para as forças de segurança. “Mato Grosso tem hoje 15 mil profissionais de segurança e a nossa administração chamou 3.350 desse total”.

Além de mais profissionais, o chefe do Executivo afirmou que o Estado também trabalha para dar condições de trabalho aos profissionais de segurança. Destaca o aluguel de viaturas como L200 e Trailblazer. No mesmo sentido também foram comprados mais de 4 mil coletes à prova de balas e armamento para atender a demanda e divulgou que está em negociação uma parceria com a Associação Mato-grossense dos Produtores de Algodão (Ampa) para a aquisição de novos uniforme aos policiais.

Segundo o governador, o Estado trata a segurança de forma integrada, com ações que envolvem educação, cultura e assistência social. Contou que essas ações já são refletidas no números de homicídios que diminuiu e na resolução dos crimes, através dos inquéritos policiais.

Saúde

Quanto à saúde, o governador afirmou que a gestão colocou a área como prioridade. Lembrou que em janeiro de 2015, quando assumiu a gestão do Estado. O governo tinha um déficit de R$ 40 milhões com os municípios. Mesmo com o corte de 50% da atenção básica feita por lei em 2012.

O governador ressaltou que tinha o compromisso com a revogação da legislação que cortava o repasse e encaminhou à Assembleia Legislativa proposta neste sentido, o que possibilitou o repasse de R$ 70 milhões aos municípios na atenção básica, ante R$ 35 milhões feitos em 2015.

Também na saúde, Taques afirmou que o Estado tem trabalhado na reconstrução da rede com apoio ao Hospital São Benedito que já fez mais de 4 mil cirurgias de alta complexidade. Além da construção do novo Pronto-Socorro de Cuiabá e do novo prédio do Hospital Julio Müller.

Outro comparativo feito pelo governador foi quanto aos leitos de UTIs. Segundo ele, a atual gestão credenciou 204 leitos em 24 meses, enquanto de 2010 a 2014, a gestão anterior havia contextualizado apenas 57 novos leitos. “A diferença é absurda, mas não cabe ao governador pedir paciência ao cidadão. Ainda não conseguimos resolver todos os problemas da saúde, apesar dos esforços do secretário João Batista Pereira e dos quase 5 mil servidores da saúde”, completou.