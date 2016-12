VG Notícias senador da República, Wellington Fagundes (PR)

O senador da República, Wellington Fagundes (PR), declarou que o governo do Estado tem há quatro anos em sua conta, R$ 80 milhões para serem investidos na Saúde, mais especificamente no Hospital Universitário Julio Müller, em Cuiabá.

O republicano disse que o governador Pedro Taques (PSDB) não está conseguindo efetuar os repasses para os hospitais do interior fazendo com que as unidades da Capital e de Várzea Grande recebam grande parte dos pacientes de todo o Estado.

“Cuiabá e Várzea Grande recebem todo o impacto dos hospitais que estão sendo fechados no interior. O Estado não está conseguindo pagar os hospitais do interior”, declarou o senador.

Segundo ele, uma das unidades que está recebendo os pacientes é o Hospital Universitário Julio Müller, que conforme o parlamentar, está em situação precária, mas ainda sim estaria recebendo os pacientes.

Fagundes declarou que há quatro anos o governo do Estado tem R$ 80 milhões na conta para fazer reforma no local, porém, até o hoje o dinheiro segue parado. “Nós temos atual Júlio Muller em uma condição antiga, e precaríssima. E o povo sofrendo”, disse.

O republicano também criticou a gestão do Pronto-Socorro Municipal de Cuiabá, apontando que o diretor da unidade estaria enviando para o Ministério da Saúde atendimentos realizados em pessoas que estão na maca do corredor como se elas estivessem em leitos da unidade de saúde.

“Está contando como leito as pessoas que estão na maca do corredor. Eles estão mandando para o Ministério da Saúde 140 pessoas na cama, como se fosse leito. É absurdo. É um caos, é uma guerra que está acontecendo na Saúde. Falta de planejamento, falta de gestão”, criticou Wellington.

Ele ainda declarou que Hospital Central, que está parado há mais de 20 anos, não “presta para mais nada”, e que o governo do Estado não deveria fazer investimentos na estrutura da unidade.