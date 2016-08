VG Notícias ex-prefeito, Walace Guimarães (PMDB)

O ex-secretário de Administração do Estado, César Zilio, em depoimento agora a pouco à juíza Selma Rosane Santos Arruda, revelou que o governo do Estado na gestão Silval Barbosa (PMDB) financiou parte da campanha de Walace Guimarães (PMDB) à Prefeitura de Várzea Grande, nas eleições de 2012.

De acordo com o ex-gestor, Walace foi até a Secretaria de Administração e disse que precisava de dinheiro para usar na sua campanha eleitoral, e que gráficas estariam dispostas a arrumar valores a ele. No entanto, segundo Zilio, o peemedebista disse que o dinheiro não deveria ser rastreado.

Para isso, o ex-prefeito teria sugerido ao então secretário que o governo Estado assinasse contrato com cinco empresas, por meio de adesão, para prestação de serviços gráficos.

“Ele ofereceu R$ 2 milhões e pediu que fizesse o pagamento de R$ 4 milhões para as gráficas indicadas por ele”, contou Zilio, ao informar que o pagamento foi feito para duas gráficas no período de 20 dias após assinatura do contrato.

As gráficas que teriam recebido o dinheiro teriam sido a Gráfica e Editora de Liz, de propriedade do empresário Antônio Roni, e a E.G.P. da Silva – Intergraf, que tem como dono o empresário Evandro Gustavo Pontes da Silva.

No depoimento, César garantiu que os serviços não foram prestados pelas empresas devido ao fato que era impossível realizar os serviços, atestar as notas e fazer os pagamentos em 16 dias, depois da assinatura dos contratos.

No entanto, o ex-gestor não revelou quais seriam outras três gráficas indicadas por Walace.

Zilio afirmou do dinheiro repassado por Walace, por intermédio do empresário Antônio Roni, ele ficou com R$ 1 milhão e outros R$ 1 milhão repassou para o ex-governador Silval Barbosa (PMDB).