O governador do Estado, Pedro Taques (PSDB) decidiu pela exoneração do servidor público Valdenil Rodrigues, acusado de forjar documentos para se ingressar em cargo público.

A decisão de Taques, em exonerar o servidor, se deu após conclusão de Processo Administrativo Disciplinar (PAD), instaurado por meio da portaria 157/2014/GS/SEDUC/MT, contra Valdenil, o qual observou o contraditório e a ampla defesa.

Segundo consta no PAD, Valdenil é acusado de apresentar, em tese, Histórico Escolar falso, que indicava a conclusão do Ensino Fundamental, para o fim de ingresso no cargo “Apoio Administrativo – Porteiro”, por meio de concurso público.

Ainda, conforme o PAD, foi comprovada a falsidade do Histórico Escolar, o que caracterizou vício insanável, e por consequência o não preenchimento dos requisitos exigidos no instrumento convocatório, o qual estabelece normas garantidoras da isonomia e igualdades de condições no ingresso no serviço público, necessário se faz a anulação da nomeação e da posse do servidor.

“Diante do exposto, declaro nulo os atos de nomeação e posse do Sr. Valdenil Rodrigues, matrícula nº 38471, no cargo de Apoio Administrativo da Secretaria de Estado de Educação/SEDUC” diz decisão do governador.