O governo do Estado, por meio da Secretaria Estadual de Cidades (Secid/MT), contratou a empresa Salgueiro & Motta Auditoria e Consultoria S/S para auditar obras da Copa.

Conforme Extrato do Instrumento Contratual, publicado edição deste sábado (11.03) da Imprensa Oficial de Mato Grosso (Iomat), pelo valor global de R$271 mil a empresa deverá auditar contratos referentes as obras: Arena Multiuso Pantanal, Trincheira Ciriaco Cândia, Entorno Lote I, Entorno Lote II, Duplicação da Estrada da Guarita com a Ponte do Pari, Av. 8 de Abril/Córrego Mané Pinto.

O contrato terá prazo de vigência de 19 meses, contados da data da sua assinatura, podendo ser prorrogado.

A auditoria nos contratos deverá ser feita a partir de 01 de maio de 2014 até a elaboração do Relatório Final da Execução Físico-Financeira do término das obras/serviços.

“Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de auditoria independente, para auditar a partir de 01/05/2014 até a elaboração do Relatório Final da Execução Físico-Financeira do término das obras/serviços, todos os registros contábeis de todas as movimentações financeiras dos investimentos, referente contrato de financiamento n. 10.2.1596.1 firmado entre o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES e o Governo do Estado de Mato Grosso, devendo ser atendidas as normas e procedimentos de auditoria, conforme legislação do Conselho Federal de Contabilidade, Comissão de Valores Mobiliários, cujo Relatório dos Auditores Independentes deverá ser devidamente elaborado e assinado por Contador/Contadores da empresa contratada para essa finalidade” diz extrato.