O presidente da Câmara de Várzea Grande, vereador Chico Curvo (PSD) contratou um escritório de advocacia de Cuiabá para prestar serviço de consultoria à Casa de Leis.

De acordo com extrato de contrato 02/2017, publicado na edição desta quarta-feira (08.03) no Jornal Oficial dos Municípios (AMM), o escritório Barcelos, Esteves e Jerônimo – Advogados Associados, localizado no Centro de Cuiabá, irá prestar serviços técnicos de consultoria nas áreas de licitação e contratos administrativos para atender as demandas da Câmara Municipal.

Segundo o contrato, o serviço será prestado pelo prazo de 12 meses. Os advogados irão receber R$ 42 mil pelos serviços.

O escritório Barcelos, Esteves e Jerônimo – Advogados Associados-, é formado pelos advogados Carlos Raimundo Esteves, Elida Pereira Jeronimo e André Araújo Barcelos.