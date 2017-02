Por determinação do Tribunal de Justiça do Estado (TJ/MT), o Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE/MT), deverá “retirar nome de pessoa viva” da denominação do órgão público Escola de Contas.

A Escola de Contas levava o nome de “Conselheiro Oscar da Costa Ribeiro”, porém, o órgão teve que substituir por nome de pessoa que não esteja viva, obedecidos os princípios legais e constitucionais pertinentes.

Em resolução normativa, o presidente do TCE, Antônio Joaquim, cita que faz parte da tradição institucional do Tribunal de Contas homenagear todos aqueles que contribuíram para o engrandecimento histórico-cultural do Estado de Mato Grosso.

Por isso, ele levou em consideração “os relevantes serviços prestados pelo advogado, professor e poeta Benedicto Sant'Ana da Silva Freire à sociedade mato-grossense e denominou a Escola de Contas do Tribunal de Contas de Mato Grosso, como “Escola Superior de Contas Benedicto Sant'Ana da Silva Freire”.

Conforme a resolução, Benedicto dedicou mais de 15 anos de sua vida ao magistério, exercendo a cátedra de professor Fundador Titular da Faculdade de Direito, junto à Universidade Federal de Mato Grosso, e foi Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de Mato Grosso (OAB/MT), no Biênio 1985 a 1987, além disso, foi membro da Academia Mato-grossense de Letras (AML), ocupando a cadeira 38.