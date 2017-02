A Controladoria Geral do Estado (CGE-MT), em conjunto com a Secretaria de Estado de Gestão (Seges), abriu processo administrativo de responsabilização contra cinco empresas por supostas violações previstas na Lei Anticorrupção (Lei Federal n. 12.846/2013), dentre elas, duas gráficas instaladas em Várzea Grande, Editora de Liz, de propriedade de Antônio Roni de Liz e Intergraf - de propriedade de Evandro Gustavo Pontes.

Além das duas empresas de Várzea Grande, é investigada a empresa contratada para prestar serviços de administração de margem consignável e controle de consignações no Poder Executivo do Estado, a Consignum – Programa de Controle e Gerenciamento de Margem Ltda. Ainda, respondem a Webtech – Softwares e Serviços Ltda EPP e a Matrix Sat Rastreamento de Veículos Ltda ME.

As empresas processadas administrativamente pela CGE/MT foram alvos da segunda fase da Operação Sodoma, deflagrada em março de 2016 pela Delegacia Especializada de Crimes Contra a Administração Pública e Contra a Ordem Tributária (Defaz/MT), Elas também foram denunciadas pelo Ministério Público Estadual (MPE) à justiça, em ação criminal, por suposta participação em organização criminosa, que desviou milhões do Estado por meio de concessão fraudulenta de incentivos fiscais do Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso (Prodeic).

No caso das empresas de Várzea Grande, a suspeita é de que tenham lavado dinheiro para organização criminosa.

Segundo a assessoria da CGE/MT, o processo está na fase de coleta e análise documental e ainda não foram realizados os interrogatórios (oitivas).

Na semana passada, a juíza da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, Selma Rosane Santos Arruda, deferiu o compartilhamento das provas produzidas em ação criminal decorrente da Operação Sodoma para a Comissão Processante da Controladoria Geral do Estado encarregada de instruir o Processo Administrativo de Responsabilização (PAR) contra as empresas citadas.

O objetivo do PAR é individualizar os delitos das empresas, e caso comprovados, responsabilizá-las aplicando as seguintes sanções: suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a dois anos; declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

Além das sanções administrativas previstas na Lei de Licitações e Contratos (Lei Federal n. 8.666/1993), as empresas processadas estão sujeitas às penalidades constantes na Lei Anticorrupção.

Conforme a CGE/MT, a Lei Anticorrupção endurece as eventuais sanções administrativas a pessoas jurídicas que praticarem atos ilícitos na execução de contratos com o poder público, como aplicação de multa de até 20% do faturamento bruto da empresa no exercício anterior ao da instauração do processo administrativo de responsabilização.

“Quando não for possível esse cálculo, a multa pode variar de R$ 6 mil a R$ 60 milhões. O valor, no entanto, não pode ser inferior à vantagem obtida” cita a assessoria da CGE.

A lei prevê também a publicação de eventual condenação na sede e no site da própria empresa, bem como em jornal de grande circulação local e nacional.