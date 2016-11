O empresário Alan Malouf, por meio de nota, contestou matéria jornalistíca publicada na coluna de Lauro Jardim, do jornal O Globo, onde o aponta como suposto operador de esquema de “caixa 2” na campanha do governador Pedro Taques (PSDB) nas eleições de 2014. Conforme a notícia, publicada pelo colunista nesta terça-feira (22.11), a afirmação do envolvimento do empresário foi feita pelo ex-secretário da Casa Civil, Pedro Nadaf, em depoimento ao Ministério Público Federal (MPF).

Nadaf, segundo o jornalista estaria articulando delação premiada junto ao MPF. “Malouf atuou como arrecadador para Taques em 2014, mas também tem laços com o PMDB no Estado. Em setembro, o Ministério Público local pediu a prisão de Malouf no âmbito da operação Sodoma, que prendeu Silval”, diz trecho da matéria.

Alan Malouf é réu na quarta fase da “Operação Sodoma” acusado de lavar dinheiro, por meio de sua empresa de buffet, parte da propina recebida na desapropriação da área que corresponde ao bairro Jardim Liberdade para os ex-secretários Pedro Nadaf e Arnaldo Alves. Ele foi alvo de condução coercitiva e busca e apreensão por parte da Delegacia Fazendária.

Segundo o empresário Alan Malouf, a informação do colunista Lauro Jardim é equivocada. Ele disse que atuou na campanha de Taques apenas como “colaborador”. “Em nenhum momento o empresário Alan Malouf foi operador financeiro na campanha de Pedro Taques, muito menos assumiu alguma função no grupo político. Malouf atuou, juntamente com outros empresários, como colaborador somente”, diz trecho extraído da nota.

O empresário disse ainda que não tem ligação com PMDB e nem um outro vínculo político, confira nota na íntegra:

Nota do empresário

Acerca da notícia intitulada “Delator no Mato Grosso entrega suposto operador de Pedro Taques”, publicada nesta terça-feira (22), na coluna do jornalista Lauro Jardim, do O Globo, esclarecemos que a informação é equivocada.

Em nenhum momento o empresário Alan Malouf foi “operador financeiro” na campanha de Pedro Taques, muito menos assumiu alguma função no grupo político. Malouf atuou, juntamente com outros empresários, como colaborador somente.

Rechaçamos, ainda, a ligação feita entre o empresário e o PMDB, como insinua a notícia, uma vez que Alan Malouf nunca teve ligações partidárias ou vínculo político.

Assessoria de Imprensa