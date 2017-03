VG Notícias

O Tribunal de Contas do Estado (TCE) rejeitou denúncia apresentada pela empresa Cóxipo Materiais Elétricos Ltda, com sede em Cuiabá, que tentava receber da Prefeitura de Várzea Grande, uma dívida da gestão Walace Guimarães (PMDB).

A empresa Cóxipo Materiais Elétricos Ltda ingressou com a denúncia contra a Prefeitura para que o município regularizasse as despesas empenhadas e liquidadas no montante de R$ 14.336,36, porém, não pagas a ela, referentes a entrega de materiais elétricos constantes das notas fiscais, cuja contratação pela Prefeitura de Várzea Grande se deu a partir da Ata de Registro de Preços 27/2014, oriunda do Pregão Eletrônico 29/2014.

De acordo com TCE, as citadas notas fiscais se referem a serviços prestados em 2015.

A prefeita Lucimar Campos (DEM) em sua defesa alegou que uma nota fiscal no valor de R$ 7.178,50 foi paga em julho de 2016, e que outra no valor de R$ 348,00 se encontra em liquidação.

Além disso, a democrata apontou que uma terceira nota de aproximadamente R$ 6,8 mil, não veio a ser liquidada, ante a falta de verificação da efetiva entrega dos produtos contratados da empresa, mediante atesto, cuja responsabilidade era do fiscal de contratos designado pelo então prefeito Walace Guimarães (PMDB).

A SECEX do Tribunal, por meio do auditor público externo, Edmar Cláudio Morangon, opinou pelo não conhecimento da denúncia, sob o argumento de que não compete aos Tribunais de Contas determinar que seus jurisdicionados paguem créditos supostamente existentes em favor de terceiros, visto que tal medida acaba por promover a defesa de interesse jurídico meramente privado, desvirtuando a competência do TCE.

Ainda segundo o auditor, o crédito alegado pela Cóxipo Materiais Elétricos padece de exigibilidade e liquidez, pois os empenhos relativos às despesas objeto de duas notas fiscais sequer vieram a ser liquidados, e a nota fiscal no valor de R$ 7.178,50 foi devidamente paga.

O Ministério Público de Contas, por intermédio do procurador, William de Almeida Brito Júnior, emitiu o parecer opinando no mesmo sentido da SECEX, pelo não conhecimento da presente denúncia.

Ainda segundo os autos, ao proceder à devida pesquisa no Sistema APLIC, a equipe técnica do TCE não constatou a preterição da Cóxipo Materiais Elétricos na ordem cronológica de pagamentos, em relação aos empenhos devidamente liquidados em favor dela.

Diante disso, o relator da denúncia, conselheiro Valter Albano, acatou os argumentos da SECEX como o parecer do Ministério Público de Contas, e não conheceu a denúncia ante a falta de interesse de agir da denunciante, caraterizada pela falta de exigência e liquidez do crédito alegado, e da não ocorrência de violação da ordem cronológica de pagamento por parte da Prefeitura de Várzea Grande.