“Queria dizer que é um mentiroso falar isso num programa eleitoral”, disparou o governador do Estado, Pedro Taques (PSDB), na manhã desta quinta-feira (1°) contra o deputado estadual e candidato a prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (PMDB) sobre a afirmação que Taques demitirá servidores após a eleição, para não prejudicar seu “pupilo”, Wilson Santos na disputa.

“Se eu demitir um servidor público depois da eleição, vocês me cobram isso. Nós temos que cobrar de pessoas que mentem no programa eleitoral para ganhar eleitor”, respondeu Taques durante coletiva a imprensa no Palácio Paiaguás.

Ainda segundo o gestor, “nós não demitiremos servidor, primeiro porque existe estabilidade, segundo que eu entendo que Mato Grosso tenha o número de servidores concursados que precisa aumentar e não diminuir”.

E enfatizou, “Infelizmente algumas pessoas entendem que no programa eleitoral você pode contar mentiras, pode tentar enganar o eleitor. Isso é mentira de quem quer enganar eleitor, quem engana eleitor em programa eleitoral, vai enganar depois da eleição. Se por obra do Divino Espírito Santo for vitorioso”.