O prefeito eleito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (PMDB) anunciou nesta sexta-feira (30.12), em sua página no Facebook, os últimos cinco nomes que irão compor seu staff, a partir de janeiro de 2017.

A servidora pública estadual, Elizeth Lúcia de Araújo irá comandar a Secretaria Municipal de Saúde. A servidora foi escolhida pessoalmente por Emanuel. Ela tem formação em Assistência Social, com especialização em Gestão de Serviços e Sistemas de Saúde e em Atenção Psicossocial, tendo atuado na Funasa, na Saúde Indígena, foi secretária de Saúde do município de Juína e no Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde (Conasems).

O atual secretário Municipal de Serviços Urbanos, José Roberto Stopa, irá permanecer na pasta durante a gestão do peemedebista. Stopa é presidente do PV estadual, um dos partidos da base política de Emanuel Pinheiro, e terá a maior bancada na Câmara Municipal na próxima legislatura com quatro vereadores.

Para comandar a Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, Pinheiro escolheu o suplente de vereador Renato Anselmo (PRP). O suplente foi indicação dos vereadores eleitos, Lilo Pinheiro e Orivaldo da Farmácia, ambos do PRP.

O ex-vereador Jesus Lange Adrien Neto – popular Zito Adrien irá comandar a Secretaria Municipal de Planejamento. Ele já atuou como vereador em quatro legislaturas, foi secretário de Indústria, Comércio e Turismo de Mato Grosso, presidente da Metamat, diretor da antiga Sanemat, presidente da extinta Sanecap, secretário municipal de Habitação e ainda tem uma vasta atuação nas entidades vinculadas ao setor comercial e formação como arquiteto e urbanista.

“Zito foi uma escolha minha em comum acordo com o vereador Juca do Guaraná (PT do B)”, justificou Pinheiro.

O coronel da reserva da Polícia Militar de Mato Grosso (PMMT) Leovaldo Emanoel Sales da Silva – coronel Sales-, irá comandar a Secretaria Municipal da Ordem Pública. Coronel Sales atuou como comandante em diversos batalhões, foi criador do Gefron (Grupo Especial de Fronteira), Comandante Geral da PMMT e secretário adjunto de Segurança Pública de MT. Sua indicação teve o aval do Conselho Político da Comadmat (Convenção Estadual dos Ministros das Igrejas Assembleia de Deus do Estado de Mato Grosso).

Com estes nomes,Emanuel Pinheiro completa o seu staff com 18 secretários.

Os demais nomes são: Juares Samaniego, na pasta de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano; José Roberto Amador, na Comunicação Social; Carlos Roberto da Costa “Nezinho”, na Secretaria de Governo; Rafael de Oliveira Cotrim Dias, na Gestão; e Antônio Roberto Possas de Carvalho, na Fazenda, Vanderlúcio Rodrigues da Silva, que ocupará a Secretaria Municipal de Obras Públicas; Singlair Ciekalski de Musis, para a pasta de Desenvolvimento Humano; e Antenor Figueiredo Neto, para a Secretaria de Mobilidade Urbana; Mabel Strobel Moreira da Silva na Secretaria de Educação; Nestor Fidélis como Procurador-geral do município; Djalma Sabo Mendes como secretário de Habitação e Regularização Fundiária; e o advogado Marcus Antônio de Souza Brito para Controladoria Geral.