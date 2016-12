O prefeito eleito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (PMDB), acaba de anunciar em sua página oficial do Facebook mais cinco nomes que irão compor o 1º escalão do seu staff na Prefeitura da Capital.

De acordo com o comunicado o vereador eleito Vinicyus Hugueney (PP), filho do falecido vereador Clóvis Hugueney – Clovito-, irá assumir a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Econômico.

“Vinicyus é uma das gratas revelações da política, um jovem dinâmico e empreendedor, que já atuou na pasta em 2015 como secretário adjunto e conhece perfeitamente o funcionamento do setor”, diz trecho da publicação do peemedebista.

Conforme Pinheiro, o vereador foi indicado pelo PP e tem respaldo do deputado federal Ezequiel Fonseca, do secretário nacional de Agricultura, Neri Geller, e do ministro Blairo Maggi.

Para a Secretaria Municipal de Educação (SME), Emanuel escolheu a professora Mabel Strobel Moreira da Silva, do PSC.

“Mabel é uma profissional que detém enorme respeito na sua área de atuação. Foi a mais jovem diretoria de escola do município em 1989, atuou na SME como assessora pedagógica e diretora de ensino e pesquisa. Foi superintendente da Seduc-MT e secretária de Educação em Chapada dos Guimarães e em Barão de Melgaço. Pedagoga, mestre em Filosofia na Educação, doutoranda em Gestão Pública e Ciências da Educação, com aperfeiçoamento em Inovação Educacional (Portugal), Filosofia na Educação (EUA) e em Ciências da Educação e Políticas Públicas (Argentina). Uma pessoa competente e comprometida que nos auxiliará nesta tão importante pasta”, diz trecho da publicação.

A Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária será comandada pelo defensor público geral do Estado, Djalma Sabo Mendes, cujo mandato encerra no final deste mês de dezembro.

“Enquanto deputado estadual pude estabelecer uma parceria com Djalma na Defensoria para resolver várias situações pendentes de regularização fundiária na Baixada Cuiabana. Djalma Sabo Mendes é cuiabano, formado em direito, defensor público concursado desde 1999, exerceu por três vezes o cargo de Defensor Público Geral. Sua experiência na área será fundamental para atuarmos com firmeza na resolução de um problema crônico da nossa cidade, que se arrasta por décadas, fruto da ocupação desordenada do solo urbano”, diz Pinheiro ao justificar a escolha do defensor.

Já o advogado Nestor Fidélis irá assumir o cargo de Procurador Geral do Município, enquanto que o advogado Marcus Antônio de Souza Brito, deve assumir Controladoria Geral da Capital.

“A todos eles eu desejo sorte e sucesso nas respectivas funções que passarão a desempenhar a partir de janeiro de 2017. Vamos juntos construir uma administração focada no ser humano e na resolução dos problemas da nossa cidade, com humildade, perseverança e dedicação para servir nossa população. Peço a Deus que nos ilumine para que possamos dar o melhor de nós em benefício da comunidade cuiabana”, finalizou Emanuel em seu comunicado.