O governador Pedro Taques (PSDB) participa nesta terça-feira (22.11), de uma reunião em Brasília (DF) com todos os governadores do país, para cobrar junto à União o recebimento de aproximadamente R$ 4,9 bilhões referente à multa da repatriação de recursos de origem lícitas mantidos no exterior.

De acordo com a Receita Federal, a União já arrecadou mais de R$ 45 bilhões com a repatriação de recursos de origem lícitas mantidos no exterior. Com isso, cada Estado teria direito a receber em torno de R$ 4,9 bilhões, levando consideração à multa o valor ultrapassa R$ 11 bilhões.

Os governadores devem debater projeto de lei do Governo Federal, que limita os gastos públicos em todas as áreas para os próximos 20 anos, conhecida como PEC 241/16, e tratar também com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, a respeito das operações de créditos para os Estados.

Governadores têm pressionado o governo federal por ajuda para conter a crise financeira que vem comprometendo as contas estaduais e a continuidade de programas e serviços, e a reunião com Henrique Meirelles seria mais uma em prol de tentar junto à União um auxílio financeiro.

Taques deve ainda se encontrar com o presidente da República, Michel Temer (PMDB) amanhã ou na quarta-feira (23.11).

“Vamos tratar sobre recursos para os Estados. Os governadores estão juntos na questão de medidas voltadas a conseguir recursos e conter a crise econômica”, disse Taques.