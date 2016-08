Reprodução ex-secretário, Eder Moraes

O ex-secretário de Fazenda de Mato Grosso, Eder Moraes, foi preso na manhã desta sexta-feira (26.08) por determinação da Justiça Federal.

De acordo com a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Estado, Moraes foi levado para o Centro de Custódia de Cuiabá.

Na última segunda-feira (22.08) o ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Antônio Saldanha Palheiro, negou o pedido de habeas corpus impetrado pela defesa do ex-secretário. O HC tinha objetivo de revogar decisão do Tribunal Regional Federal, em Brasília (TRF), que no último dia 09, em sessão plenária, cassou a liminar que revogou o mandado de prisão contra o ex-gestor.

Eder é acusado de violar, em 2015, o uso da tornozeleira eletrônica por 92 vezes em um intervalo de 60 dias, devido isso ele foi preso em dezembro do ano passado e desde então vem ingressando com vários pedidos de habeas corpus junto a justiça para se manter em liberdade.

Vale lembrar ainda que na última segunda, o juiz da 5ª Vara Federal de Mato Grosso, Jefferson Schneider condenou Eder Moraes e o ex-secretário-adjunto de Fazenda, Vivaldo Lopes, à prisão oriunda da Operação Ararath pelos crimes contra o sistema financeiro e lavagem de dinheiro