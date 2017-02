VG Notícias Governador Pedro Taques anunciou investimentos em Barão de Melgaço durante 10ª edição do projeto Ribeirinho Cidadão

O governador Pedro Taques (PSDB), anunciou na manhã deste sábado (11.02), em Barão de Melgaço (a 109 km de Cuiabá), durante a 10ª edição do projeto Ribeirinho Cidadão, que irá fazer outro prédio para Escola Estadual Antônio Paes de Barros, ao invés de reformar.

Taques anunciou ainda, investimento em recapeamento na cidade disponibilizando massa asfáltica e a liberação imediata de R$ 75 mil para amenizar o problema da água no município. Ele disse que assim que o prefeito resolver o problema de certidão negativa, o dinheiro estará em conta.

Pedro Taques também falou sobre investir na Orla de Barão para atrair turistas ao município.

“Assim como estamos fazendo em Chapada dos Guimarães, resolvendo o problema de água lá, vamos ajudar a resolver o problema de abastecimento de água aqui”, prometeu.

Para o prefeito de Barão de Melgaço, Elvio de Souza Queiroz, o anúncio do governador traz alívio e esperança para a população, que há muito tempo recebe água comprometida pela falta de um sistema de tratamento eficiente.

Projeto Ribeirinho Cidadão – O projeto é dividido em duas etapas, terrestre e fluvial, e conta com envolvimento de mais de 200 profissionais entre defensores, juízes, médicos, oftalmologistas, dentistas, assistentes sociais e outros profissionais aptos a solucionar questões jurídicas e sociais.

Ribeirinho Cidadão foi idealizado pela Defensoria Pública, hoje conta com diversos parceiros, entre eles, o Tribunal de Justiça do Estado, do Tribunal de Contas, Tribunal Regional Eleitoral, Juizado Volante Ambiental de Cuiabá, Marinha do Brasil, Polícia Militar, Prefeituras entre outras instituições.

O governador Pedro Taques disse que o projeto Ribeirinho Cidadão já deu certo e o governo do Estado e os demais parceiros, irão reestruturar para levar à região do Araguaia e Barra do Garças.

“Existe um déficit de atendimento ao cidadão, existe uma fila que precisa ser superado, este projeto capitaneado pelo Tribunal de Justiça, Defensoria Pública, mostram que é possível ter ações emergenciais sem esquecer as ações estruturantes para resolver o problema de uma vez por todas”, destacou.

O subdefensor público do Estado, Márcio Dorileo, acredita que é perfeitamente possível levar o projeto para outras regiões, não apenas para o Araguaia, basta às instituições se unam, a exemplo da 10ª edição.

Márcio Dorileo disse que é uma alegria perceber que o governador abraçou o projeto, que não é mais só da Defensoria, em parceria com o Tribunal de Justiça e demais instituições, mas uma ação de Estado.

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, deputado Eduardo Botelho (PSB) destacou a importância do projeto e também da necessidade de investir na agricultura familiar para ajudar os ribeirinhos. Ele destacou ainda, que defende que parte dos recursos do Fethab deve ser investido para resgatar a agricultura familiar.

A carreta, que já passou por Santo Antônio de Leverger, vai estacionar em Poconé de 18 a 20 de fevereiro. Após a realização de todas as consultas, será marcado o local para a realização de cirurgias de catarata e pterígio nos pacientes com diagnóstico.